Кто победит на Евровидении 2026: выведена формула песни, которая покорит публику и жюри

В преддверии Евровидения 2026 исследователям удалось раскрыть формулу победной песни, которая может покорить судей и зрителей.

Евровидение 2026 уже не за горами: ежегодно страны представляют свои разнообразные номера, от популярной поп-музыки до драматических баллад и эксцентричных выступлений. И теперь, в преддверии нового конкурса, ученые смогли раскрыть формулу победной песни, способной покорить сердца судей и зрителей, пишет Фокус.

Чтобы раскрыть секрет успеха, ученые изучили прошлые конкурсы и определили "рецепт", который делает песню хитом. Они обнаружили, что сочетание английских текстов, поп-музыки и танцевальности на самом деле являются успехом — по крайней мере, такая тенденция наблюдается в последние десятилетия.

По словам авторов исследования, результаты их анализа показывают повсеместное использование стратегий, повышающих конкурентоспособность песен, в том числе:

использование английского языка;

повышение танцевальности;

увеличение использования поп-стилей;

разнообразные тексты;

акцент на темах, которые лучше отражают культурный дух времени.

Ученые отмечают, что использование английского языка является общепринятым, однако смешение языков может также придать композиции необычный характер, что значительно повышает шансы на отклик.

Еще одним фактором, по словам ученых, является танцевальность мелодии и она основана на сочетании музыкальных элементов, включая темп, стабильность ритма, силу удара и общую регулярность, которые определяют, можно ли легко танцевать под эту песню. Ученые считают, что танцевальные качества песен, занимающих верхние строчки хит-парадов, являются статистически значимым фактором притяжения.

При написании использовались материалы Royal Society Open Science, Daily Mail.