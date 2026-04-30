Украина опустилась в рейтинге Евровидения: Leléka не смогла вытянуть ноту

Украинская представительница на Евровидении-2026 певица Leléka потеряла одну позицию в международном букмекерском рейтинге. Сейчас она на 10-м месте с вероятностью победы около 2%. В то же время большинство игроков ставок уверены, что Украина пройдет в финал.

Певица Виктория Лелека, более известная под сценическим псевдонимом Leléka, поедет на Евровидение 2026 после убедительной победы на Национальном отборе — она получила по десять баллов и от жюри, и от телезрителей. На конкурсе артистка будет выступать с песней Ridnym во втором полуфинале под порядковым номером 12. Прогнозы относительно возможности победы не очень утешительные, ведь исполнительница демонстрирует нестабильный вокал. Что говорят букмекеры накануне конкурса, — читайте далее в публикации Фокуса.

Украина на Евровидении 2026

По данным Eurovisionworld, Украина впервые за три недели изменила свое место в рейтинге потенциальных победителей — опустилась с 9-й на 10-ю строчку. В течение этого времени шансы постепенно снижались: если в начале года вероятность успеха достигала 7-8%, то сейчас стабилизировалась на уровне около 2%.

Дополнительной огласки добавили несколько неудачных выступлений, во время которых Leléka не вытянула ключевую ноту. Один из таких случаев исполнительница объяснила болезнью, другой — слишком тесным корсетом, который мешал дышать.

Несмотря на скромные шансы на "золото", перспективы Украины в целом выглядят оптимистично. 91% участников ставок уверены, что мы пройдем в финал, а 66% прогнозируют место в топ-10.

Вероятный победитель

Безоговорочным фаворитом букмекеров остается Финляндия: дуэт Lampenius & Parkkonen с песней Liekinheitin имеет примерно 30% шансов на победу. Финляндия держится на вершине рейтинга с середины февраля и ни разу не опускалась ниже шестого места.

На втором месте — Дания с около 11%, на третьем — Греция (10%), песня которой стала хитом еще с момента релиза. В пятерку лидеров также входят Франция (10%) и Австралия с примерно 8%.

Во втором полуфинале, где выступит Украина, заявлено 15 участников, среди которых Норвегия, Кипр, Дания, Австралия и другие страны. Leléka закрывает первую половину программы.

У Lelѐka, которая едет на Евровидение, появились очень большие проблемы, в частности постановка номера, которая вызывает очень много вопросов. В социальных сетях было много критических отзывов.

Норвежский скрипач Александр Рыбак покорил Евровидение-2009 с результатом, которого до него не достигал никто. С тех пор уже прошло 17 лет. Певец отчаянно пытается повторить былой успех.

Кроме того, хорватский национальный отбор на Евровидение-2026 может обернуться неприятным сюрпризом для Украины. В соревновании победила группа Lelek, которая очень созвучна по названию на Leléka.