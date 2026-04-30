Україна опустилась у рейтингу Євробачення: Leléka не змогла витягнути ноту

Українська представниця на Євробаченні-2026 співачка Leléka втратила одну позицію в міжнародному букмекерському рейтингу. Наразі вона на 10-му місці з імовірністю перемоги близько 2%. Водночас більшість гравців ставок упевнені, що Україна дістанеться фіналу.

Співачка Вікторія Лелека, більш відома під сценічним псевдонімом Leléka, поїде на Євробачення 2026 після переконливої перемоги на Національному відборі— вона отримала по десять балів і від журі, і від телеглядачів. На конкурсі артистка виступатиме з піснею Ridnym у другому півфіналі під порядковим номером 12. Прогнози щодо можливості перемоги не дуже втішні, адже виконавиця демонструє нестабільний вокал. Що кажуть букмекери напередодні конкурсу, — читайте далі у публікації Фокусу.

Україна на Євробаченні 2026

За даними Eurovisionworld, Україна вперше за три тижні змінила своє місце в рейтингу потенційних переможців — опустилася з 9-ї на 10-ту сходинку. Протягом цього часу шанси поступово знижувалися: якщо на початку року ймовірність успіху сягала 7-8%, то зараз стабілізувалась на рівні близько 2%.

Додаткового розголосу додали кілька невдалих виступів, під час яких Leléka не витягла ключову ноту. Один із таких випадків виконавиця пояснила хворобою, інший — надто тісним корсетом, що заважав дихати.

Попри скромні шанси на "золото", перспективи України загалом виглядають оптимістично. 91% учасників ставок впевнені, що ми пройдемо у фінал, а 66% прогнозують місце у топ-10.

Ймовірний переможець

Беззаперечним фаворитом букмекерів залишається Фінляндія: дует Lampenius & Parkkonen із піснею Liekinheitin має приблизно 30% шансів на перемогу. Фінляндія тримається на вершині рейтингу з середини лютого і жодного разу не опускалася нижче шостого місця.

На другому місці — Данія з близько 11%, на третьому — Греція (10%), пісня якої стала хітом ще з моменту релізу. До п'ятірки лідерів також входять Франція (10%) та Австралія з приблизно 8%.

У другому півфіналі, де виступить Україна, заявлено 15 учасників, серед яких Норвегія, Кіпр, Данія, Австралія та інші країни. Leléka закриває першу половину програми.

