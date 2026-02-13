Самая древняя песнь китов была записана на 20 лет раньше, чем считалось: ее потеряли в архиве

Исследователи обнаружили самую древнюю в мире аудиозапись песен морских гигантов, выгравированную на пластиковом диске еще в 1949 году, еще до того, когда исследователи вообще могли распознавать китовые крики.

В 1970 году была выпущена пластинка, изменившая историю. Речь идет вовсе не об альбоме одной из музыкальных групп того времени, а музыкальном сопровождении стаи горбатых китов (Megaptera novaeangliae), пишет Popular Science.

В результате полвека назад песни горбатых китов стали мультиплатиновыми — эти песни были включены в Золотую пластинку "Вояджера", отправленную в космос, к 1972 году был принят Закон о защите морских млекопитающих. Однако теперь ученые считают, что прослушивание звуков горбатых китов началось намного раньше, чем в далекие 1970-е.

Во время оцифровки архивов ученые из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) в Массачусетсе идентифицировали то, что, вероятно, является самой ранней сохранившейся записью звуков кита. Отмечается, что эта песнь горбатого кита была записана 7 марта 1949 года в теплых водах Атлантического океана недалеко от Бермудских островов. Однако команда точно не знала, что именно они слышат, и запись так и не была должным образом заархивирована.

Известно, что запись была сделана на хрупком, но хорошо сохранившемся аудиографе Грея. Это устройство, как известно, впервые было представлено в 1946 году в основном использовалось в офисах для записи под диктовку. Оно работало путем нанесения звука на тонкие пластиковые диски, а не на магнитную ленту.

Когда была сделана самая ранняя запись песни горбатого кита, исследователи находились на борту научно-исследовательского судна "Атлантис" находились недалеко от Бермудских островов, тестируя гидролокационные системы, измеряя объемы взрывчатых веществ и проводя другие акустические эксперименты в сотрудничестве с Управлением военно-морских исследований США.

Развитие аудиотехнологий только начинало позволять записывать подводные звуки и звуки горбатых китов, вероятно, были записаны с помощью "чемодана" WHOI — ранней экспериментальной системы подводной акустической записи. Запись, по словам ученых, показала, как мало на самом деле нам известно о мировом океане.

В 1949 году ученый WHOI Уильям Шевилл и его жена, маммолог Барбара Лоуренс использовали ранний гидрофон и диктофон для записи звуков белух в реке Сагеней на востоке Канады. В результате запись стала первой, которая позволила идентифицировать звуки, издаваемые морским млекопитающим в дикой природе.

Большая часть записей того времени была утеряна из-за разрушения пленок. Однако уникальную запись морских гигантов все же удалось сохранить благодаря консервации. Сегодня у ученых есть множество технологий, позволяющих наблюдать за китами в глубоком океане, а также записывать их песни и даже пытаться пообщаться с морскими гигантами. Но в то время подобные записи казались чем-то невероятным.

