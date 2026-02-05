Бурение туннеля в "сердце" ледника Судного дня закончилось катастрофой: ледяная ловушка захлопнулась

Научная миссия по изучению быстро тающего ледника Туэйтс в Антарктиде обернулась провалом — ученые стремились пробраться к «сердцу» ледника Судного дня, но столкнулись с проблемой.

В прошлые выходные исследователи отправились с миссией к быстро тающему леднику Туэйтс в Антарктиде, также известному как ледник Судного дня. Увы, экспедиция обернулась катастрофой — приборы ученых застряли где-то в пределах полумили от ледникового слоя, пишет Futurism.

Приборы, используемые учеными, были предназначены для записи данных о водах под Туэйтсом, но достигли лишь примерно трех четвертей пути к своей цели. По словам ученых, чтобы создать отверстие, ведущее к антарктическим водам, им пришлось прорубить скважину диаметров около 30 сантиметров и глубиной около 1000 метров — для этого использовалась горячая вода. Однако проблема заключалась в том, что без постоянной подачи горячей воды, скважина замерзнет всего за 48 часов.

Увы, экспедиция также была ограничена погодными условиями. Если бы команда не обеспечила сохранность приборов к понедельнику, приближающийся фронт плохой погоды помешал бы вертолетам извлечь их — фактически они оказались бы в ледяной ловушке на неопределенный период времени.

Несмотря на то, что ученым удалось успешно опустить комплект пилотных приборов в воду, а затем вытащить их обратно, основное оборудование оказалось погребено во льду, не доехав до места назначения. По словам соавтора исследования, океанографа и инженера-бурильщика Кита Макинсона, это было абсолютно ужасно.

И все же, эти пилотные приборы сами по себе стали огромной победой. По сути, ученым удалось получить данные, которые являются первыми в истории данными, полученными из-под "главного ствола" ледника, и показывают, что вода под ним теплая и быстротекущая.

Хотя они не обеспечат непрерывный сбор данных в течение одного-двух лет, как это было бы с основными приборами, ученые считают, что им все же удастся получить важные данные для понимания того, почему ледник Туэйтс тает значительно быстрее, чем прогнозировалось ранее.

