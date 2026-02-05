Буріння тунелю в "серці" льодовика Судного дня закінчилося катастрофою: крижана пастка зачинилася

Наукова місія з вивчення льодовика Туейтс, що швидко тане в Антарктиді, обернулася провалом — вчені прагнули пробратися до "серця" льодовика Судного дня, але зіткнулися з проблемою.

Минулими вихідними дослідники вирушили з місією до льодовика Туейтс, що швидко тане, в Антарктиді, також відомого як льодовик Судного дня. На жаль, експедиція обернулася катастрофою — прилади вчених застрягли десь у межах півмилі від льодовикового шару, пише Futurism.

Прилади, використовувані вченими, були призначені для запису даних про води під Туейтсом, але досягли лише приблизно трьох чвертей шляху до своєї мети. За словами вчених, щоб створити отвір, що веде до антарктичних вод, їм довелося прорубати свердловину діаметрів близько 30 сантиметрів і глибиною близько 1000 метрів — для цього використовувалася гаряча вода. Однак проблема полягала в тому, що без постійної подачі гарячої води, свердловина замерзне всього за 48 годин.

На жаль, експедиція також була обмежена погодними умовами. Якби команда не забезпечила збереження приладів до понеділка, фронт поганої погоди, що наближається, завадив би вертольотам витягти їх — фактично вони опинилися б у крижаній пастці на невизначений період часу.

Попри те, що вченим вдалося успішно опустити комплект пілотних приладів у воду, а потім витягти їх назад, основне обладнання виявилося похованим у льоду, не доїхавши до місця призначення. За словами співавтора дослідження, океанографа та інженера-бурильника Кіта Макінсона, це було абсолютно жахливо.

І все ж, ці пілотні прилади самі по собі стали величезною перемогою. По суті, вченим вдалося отримати дані, які є першими в історії даними, отриманими з-під "головного стовбура" льодовика, і показують, що вода під ним тепла і швидкоплинна.

Хоча вони не забезпечать безперервний збір даних протягом одного-двох років, як це було б з основними приладами, вчені вважають, що їм все ж таки вдасться отримати важливі дані для розуміння того, чому льодовик Туейтс тане значно швидше, ніж прогнозувалося раніше.

