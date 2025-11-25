Ледник "Судного дня" ускоренно разрушается: Нью-Йорку и Лондону грозит потоп

Ледник Туэйтса в Антарктиде, который называют "ледником Судного дня", близок к полному обвалу. Если он расколется и растает, а уровень моря поднимется по крайней мере на 1-2 метра, ряд мегаполисов, включая Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Бангкок и Мумбаи, окажутся под угрозой уничтожения.

О трещинах, которые заметили ученые на "леднике Судного дня", пишет британский таблоид The Mirror. Ученые, которые публиковались в журнале Nature Geoscience, предупредили в своем новом исследовании, что в последние годы трещины в шельфовом леднике вызвали "ускоренную дестабилизацию", а недавно обнаруженные штормоподобные образования под поверхностью могут ускорить этот процесс.

Исследователи объяснили, что быстрые закрученные вихри в воде под ледником Туэйтса притягивают теплые течения, и это вызывает таяние ледяного щита над ним и появление трещин. Само таяние в свою очередь усиливает турбулентность, образуя замкнутый круг.

По словам ученых, с 1980-х годов "ледник "Судного дня" потерял из-за подводных штормов более 600 миллиардов тонн льда. Гляциолог из Калифорнийского университета в Ирвайне Маттиа Пойнелли сообщила климатической организации Grist, что со временем из-за повышения глобальной температуры океана такие эффекты будут наблюдаться все больше в разных районах Антарктиды.

"Они выглядят точь-в-точь как шторм. Они имеют сильную энергию, поэтому вблизи поверхности происходит очень вертикальное и турбулентное движение", — пояснила ученая.

Авторы статьи отметили, что ледник Туэйтса расположен в Западно-Антарктическом ледниковом щите. Его ширина составляет около 120 км, а площадь — более 190 000 квадратных километров (примерно такую же площадь имеет штат Флорида в США).

Таяние "ледника Судного дня" грозит затоплением не только мегаполисам на побережье океана, но и низким островам, таким как Мальдивы, Кирибати, Тувалу, Полинезия и Микронезия — они могут со временем исчезнуть с карты. В начале этого года ученые предупреждали, что шельфовый ледник под ледником Туэйтса может обвалиться в течение следующего десятилетия.

Напомним, 22 ноября СМИ писали о леднике в Антарктиде под названием Гектория, который обвалился с рекордной скоростью. За два месяца 2023 года он потерял почти половину своей длины — около 8 км льда.

4 ноября медиа рассказывали, что ледник Гектория показал самое быстрое таяние в истории.