Льодовик "Судного дня" прискорено руйнується: Нью-Йорку і Лондону загрожує потоп

Льодовик Твейтса в Антарктиді, який називають "льодовиком Судного дня", близький до повного обвалу. Якщо він розколеться та розтане, а рівень моря підійметься принаймні на 1-2 метри, низка мегаполісів, включно з Лондоном, Нью-Йорком, Амстердамом, Бангкоком і Мумбаї, опиняться під загрозою знищення.

Про тріщини, які помітили вчені на "льодовику Судного дня", пише британський таблоїд The Mirror. Вчені, які публікувалися в журналі Nature Geoscience, попередили у своєму новому дослідженні, що в останні роки тріщини в шельфовому льодовику спричинили "прискорену дестабілізацію", а нещодавно виявлені штормоподібні утворення під поверхнею можуть пришвидшити цей процес.

Дослідники пояснили, що швидкі закручені вихори у воді під льодовиком Твейтса притягують теплі течії, і це спричиняє танення крижаного щита над ним і появу тріщин. Саме танення своєю чергою посилює турбулентність, утворюючи замкнене коло.

За словами вчених, з 1980-х років "льодовик "Судного дня" втратив через підводні шторми понад 600 мільярдів тонн льоду. Гляціологиня з Каліфорнійського університету в Ірвайні Маттіа Пойнеллі повідомила кліматичній організації Grist, що з часом через підвищення глобальної температури океану такі ефекти спостерігатимуться все більше в різних районах Антарктиди.

"Вони виглядають точнісінько як шторм. Вони мають сильну енергію, тому поблизу поверхні відбувається дуже вертикальний і турбулентний рух", — пояснила науковиця.

Автори статті зазначили, що льодовик Твейтса розташований у Західно-Антарктичному льодовиковому щиті. Його ширина становить близько 120 км, а площа — понад 190 000 квадратних кілометрів (приблизно таку саму площу має штат Флорида у США).

Танення "льодовика Судного дня" загрожує затопленням не лише мегаполісам на узбережжі океану, а й низьким островам, таким як Мальдіви, Кірибаті, Тувалу, Полінезія та Мікронезія — вони можуть з часом зникнути з карти. На початку цього року вчені попереджали, що шельфовий льодовик під льодовиком Твейтса може обвалитися протягом наступного десятиліття.

Нагадаємо, 22 листопада ЗМІ писали про льодовик в Антарктиді під назвою Гекторія, що обвалився з рекордною швидкістю. За два місяці 2023 року він втратив майже половину своєї довжини — близько 8 км льоду.

4 листопада медіа розповідали, що льодовик Гекторія показав найшвидше танення в історії.