Никогда не видели живым: проведено первое вскрытие редкого кита, что удивило ученых (фото)

Самым редким видом китов в мире является Mesoplodon traversii. Ранее было обнаружено всего шесть особей этих млекопитающих, но все они были мертвы.

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Ученые из Новой Зеландии провели первое в мире вскрытие самого редкого вида зубатых китов из семейства клюворылые киты. Этот вид называется Mesoplodon traversii. На сегодняшний день ученые обнаружили всего 6 особей этого вида морских млекопитающих, которых еще никто никогда не видел живыми, пишет IFLScience.

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Тушу мертвого кита, длиной 5 метров, выбросило на берег в Новой Зеландии. Когда ученые изучили его, то выяснили, что это один из самых малоизученных видов китов — Mesoplodon traversii. Это морское млекопитающее оставалось в значительной степени неизвестным науке. Но хорошо сохранившийся экземпляр мертвого кита был найден в состоянии, пригодном для научного анализа.

Эта находка позволила ученых впервые провести вскрытие зубатого кита, чтобы узнать больше о данном очень редком виде морских млекопитающих. Вскрытие позволило получить новую информацию о анатомии и биологии китов Mesoplodon traversii.

Ученые впервые узнали, что у этих очень редких китов имеется 9 желудков. Также исследование показало, чем питаются эти киты. В некоторых желудках ученые обнаружили останки кальмаров, а также несколько паразитических червей и части неизвестных пока организмов. Ученые хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, что это за существа.

Самым редким видом китов в мире является Mesoplodon traversii Фото: IFLS

Вскрытие также помогло обнаружить интересные структуры, связанные как с питанием, так и с производством звуков этими китами. Ученые измерили и описали разные мышцы и органы, что поможет лучше описать данный вид китов и понять, как они общаются между собой.

Ученые впервые обнаружили, что у китов Mesoplodon traversii есть крошечные рудиментарные зубы в верхней челюсти кита. Они говорят, что это важная эволюционная находка. Рудиментарные структуры — это остатки органов или структур, которые когда-то функционировали у предков животного, но с тех пор утратили свое первоначальное предназначение.

Наличие крошечных зубов предполагает, что дынные киты произошли от предков с полностью функциональными зубами. Со временем, по мере изменения рациона и образа жизни китов, потребность в этих зубах уменьшилась, но они не были полностью утрачены.

Кстати, у китов также есть рудиментарные кости задних конечностей, которые являются остатком их наземных предков, которые жили на суше 50 млн лет назад. Эти задние конечности теперь редуцированы до крошечных тазовых костей, но они все еще могут играть роль в размножении китов.

Как уже писал Фокус, самый древний камень на Земле переписал ее историю. Исследователи продолжают делать невероятные открытия благодаря редчайшему кристаллу на Земле, которому 4,4 млрд лет.

Также Фокус писал о том, что орбитальный зонд обнаружил на Марсе неработающий аппарат NASA. Посадочный модуль InSight, который сделал много важных открытий на Красной планете, теперь почти не отличить от окружающей среды.