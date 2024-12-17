Кусочек Земли возрастом 4,4 млрд лет: самый древний камень на планете переписал ее историю

Исследователи продолжают делать невероятные открытия благодаря редчайшему кристаллу на Земле.

Related video

Нашей Земле около 4,54 млрд лет, но отследить все этапы ее формирования в прошлом, представляется непростой задачей. В этом ученым помогла крупинка циркона, возраст которой составляет около 4,4 млрд лет. Это делает ее самым древним из когда-либо найденных кусочков Земли, пишет IFL Science.

Исследователи нашли древний кристалл в горах Западной Австралии на отдаленном обнажении под названием Джек-Хиллз. Возраст крошечного камешка составил 4,39 млрд лет, что подтвердило обнаружение самого древнего геологического материала.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Цирконы всегда считались одними из самых древних материалов на Земле, но настолько древний кристалл был найден исследователями впервые.

Такие камни образуются в некоторых видах магм по мере остывания. Цирконы приобретают удивительную прочность и могут сохраняться миллиарды лет, даже под воздействием сильного давления или высоких температур. Такие особенности делают эти камни лучшими капсулами времени, родом из самой ранней истории Земли.

Ученые отмечают, что найденный кристалл очень крошечный, его едва можно рассмотреть невооруженным глазом. Но несмотря на свои микроскопические размеры, кристалл хранит огромный пласт информации.

Согласно подсчетам исследователей, обнаруженный циркон появился на Земле всего спустя 160 млн лет после образования всей Солнечно системы. Это значит, что микроскопический камешек появился всего через десятки миллионов лет после того, как ранняя прото-Земля столкнулась с гигантским объектом, в результате чего появилась Луна. В результате такого катастрофического столкновения Земля превратилась в раскаленный шар расплавленной породы.

Но маленькая крупинка циркона показала, что огненным миром Земля оставалась недолго. Дело в том, что если возраст найденного циркона составляет около 4,4 млрд лет, то к этому времени Земли должна была остыть, образовав кору.

Доисторический циркон служит доказательством того, что на планете около 4,3 млрд лет появилась жидкая водная среда, а вскоре и жизнь.

"Земля была собрана из большого количества разнородного материала из Солнечной системы. Наши образцы появились после остывания магматических океанов и доказывают, что эти события произошли очень рано", — подытожил геохимик из Университета Висконсин-Мэдисон Джон Вэлли.

Напомним, как менялась поверхность планеты за последние 100 млн лет. Мы можем не замечать, но поверхность Земли под нашими ногами постоянно движется и теперь мы может посмотреть, как именно.