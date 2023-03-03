Земля до начала времен. Как менялась поверхность планеты за последние 100 млн лет (видео)

Мы можем не замечать, но поверхность Земли под нашими ногами постоянно движется и теперь мы может посмотреть, как именно.

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Движения поверхности Земли далеко не всегда заметны для человека, однако так или иначе они происходят, чтобы лучше понять историю этих изменений ученые создали наглядную модель того, как это происходило последние 100 миллионов лет, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Сиднейского университета в Австралии использовали компьютерное моделирование. Программа учитывает, как климат повлиял на движение наносов реками и морями, а также движение тектонических плит. Исследователи надеются, что их "детище" в дальнейшем позволит спрогнозировать дальнейшие изменения климата и то, как они отобразятся на поверхности нашей планеты.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Тристана Саллеса, чтобы понимать, какое будущее ждет нашу планету и человечество в целом, важно понимать прошлое Земли. Именно для этого, по словам ученых, и была разработана эта модель. В то же время исследователи отмечают, что данная модель дает лишь ферментированное представление о том, как сформировались физические особенности нашей планеты.

Саллес отмечает, что данная модель по сути является лишь авансом, сегодня в мире не существует более полной модели взаимодействия речных бассейнов, глобальной эрозии и отложений наносов с высоким разрешением, охватывающих историю планеты за последние 100 миллионов лет.

Важно понимать, что ландшафт Земли, которым мы его знаем сегодня, представляет собой результат миллионов лет изменений климата и движения тектонических плит. Понимание этих процессов позволит ученым не только заглянуть в прошлое на миллионы лет назад, но и предсказать, с какими изменениями мы можем столкнуться в обозримом и далеком будущем.

Для создания данной модели исследователи использовали геологические записи, а также учли все древние климатические данные, учтенные в отдельной компьютерной модели. Далее исследователи откалибровали свою модель и протестировали, сравнив прогнозы с реальными природными процессами образования отложений и течения воды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали удивительное видео движения тектонических плит.