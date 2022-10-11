Танец в миллиард лет. Ученые показали удивительное видео движения тектонических плит (видео)

Исследователям впервые удалось воссоздать полную модель тектоники, включая все границы.

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В человеческом масштабе движение тектонических плит кажется несущественным — всего на сантиметры в год. Но если посмотреть на этот причудливый танец гигантских каменных плит на протяжении миллиарда лет — это захватывает дух, пишет Science Alert.

Попытки сделать нечто подобное были и раньше, но на сегодня это одна из наиболее полных моделей движения тектонических плит из когда-либо собранных. Ученые объединили движение массивов суши за последние миллиард лет и уместили их в 40-секундный ролик, который вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным.

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Отметим, что тектонические плиты покрывают Землю будто мозаика, и движутся так же быстро, как растут наши ногти. По мере своего причудливого "танца" плиты влияют на жизнь планеты больше, чем мы могли бы предположить — характер приливов, эволюция и перемещение флоры и фауны, вулканическая активность, производство металлов и множество других не менее важных процессов.

По словам геолога Майкла Тетли, это первая полная модель тектоники, включающая все границы. 40 секунд скольжения и движения платформ напоминают причудливый танец или сюжет фильма, где массивы суши то становятся близкими друзьями, то отдаляются друг от друга.

Ученые находят удивительным то, как совсем недавно некоторые страны и континенты "поселились" недалеко друг от друга. Если смотреть на этот процесс через призму движения в миллиард лет.

Не менее удивительным кажется тот факт, что ныне холодная и недружелюбная Антарктида, некогда была весьма привлекательным и гостеприимным "курортом" на экваторе.

По словам еще одного геолога из Сиднейского университета Сабина Захировича, наша планета невероятно динамична. Поверхность Земли состоит из плит, которые постоянно соприкасаются и отступают — это поистине уникальное действо для известных скалистых планет.

Ученые отмечают, что чем дальше в прошлое, тем сложнее узнать о движении плит. Все еще остается загадкой, как они впервые были образованы и когда это произошло. Геологи сходятся во мнении, что новая модель тектоники позволит не только пролить свет на древнее прошлое Земли, но и позволит сделать прогнозы, насколько пригодной будет для жизни наша планета в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что Луна медленно отдалятся от Земли — за 2,5 миллиарда лет спутник отдалился на около 60 тысяч километров.