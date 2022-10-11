Танець у мільярд років. Учені показали дивовижне відео руху тектонічних плит (відео)

Дослідникам уперше вдалося відтворити повну модель тектоніки, включаючи всі межі.

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У людському масштабі рух тектонічних плит видається несуттєвим — лише на сантиметри на рік. Але якщо подивитися на цей химерний танець гігантських кам'яних плит протягом мільярда років, це захоплює дух, пише Science Alert.

Спроби зробити щось подібне були й раніше, але на сьогодні це одна з найповніших моделей руху тектонічних плит із коли-небудь зібраних. Учені об'єднали рух масивів суші за останні мільярд років і вмістили їх у 40-секундний ролик, який навряд чи зможе залишити когось байдужим.

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Зазначимо, що тектонічні плити покривають Землю. як мозаїка, і рухаються так само швидко, як ростуть наші нігті. У міру свого химерного "танцю" плити впливають на життя планети більше, ніж ми могли б припустити. — характер припливів, еволюція та переміщення флори та фауни, вулканічна активність, виробництво металів і безліч інших не менш важливих процесів.

За словами геолога Майкла Тетлі, це перша повна модель тектоніки, що включає всі межі. 40 секунд ковзання та руху платформ нагадують химерний танець або сюжет фільму, де масиви суші то стають близькими друзями, то віддаляються один від одного.

Учені вважають дивним те, як зовсім недавно деякі країни та континенти "оселилися" недалеко одне від одного, якщо дивитися на цей процес через призму руху на мільярд років.

Не менш дивним здається той факт, що нині холодна та недружня Антарктида колись була дуже привабливим і гостинним "курортом" на екваторі.

За словами ще одного геолога із Сіднейського університету Сабіна Захіровича, наша планета неймовірно динамічна. Поверхня Землі складається з плит, які постійно стикаються та відступають, — це унікальне дійство для відомих скелястих планет.

Учені відзначають, що чим далі в минуле, тим складніше дізнатися про рух плит. Ще залишається загадкою, як вони вперше були утворені та коли це сталося. Геологи сходяться на думці, що нова модель тектоніки дозволить не лише пролити світло на давнє минуле Землі, а й дозволить зробити прогнози, наскільки придатною буде для життя наша планета в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що Місяць повільно віддаляться від Землі — за 2,5 мільярди років супутник віддалився близько 60 тисяч кілометрів.