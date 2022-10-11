Луна медленно улетает от Земли: за 2,5 млрд лет она "прошла" около 60 тысяч километров

Новое исследование позволило рассчитать, что когда-то наша планета и ее спутник находились значительно ближе друг к другу.

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Более 60 лет назад в ходе миссии NASA "Аполлон" на Луне были установлены отражающие панели. Это позволило ученым узнать, что спутник Земли удаляется от нашей планеты с каждым годом почти на 4 сантиметра. Однако новое исследование позволило не только рассчитать, какое было расстояние между Землей и ее спутником 2,5 миллиарда лет назад, но и понять как отличался световой день того времени от нынешнего, пишет PHYS.ORG.

Группа ученых из Утрехтского и Женевского университетов использовала комбинацию методов, чтобы узнать больше информации о далеком прошлом нашей Солнечной системы. В ходе исследований ученые обнаружили идеальное место, которое помогло раскрыть тайны многолетней истории плавно удаляющейся от нас Луны. Для этого ученые сосредоточились не на изучении самого спутника Земли, а на сигналах в древних слоях горных пород на нашей планете.

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Исследователи сосредоточились на изучении горных пород в национальном парке Кариджини, что на западе Австралии. Здесь несколько ущелий прорезают слоистые отложений возрастом около 2,5 миллиарда лет. Они представляют собой полосчатые образования железа, которые когда-то широко откладывались на дне древнего океана.

Ученые обнаружили, что слои красно-коричневой железной породы чередуются с более темными и тонкими через равные промежутки. Более темные слои представляют собой более мягкие породы, которые больше подвержены эрозии. При более подробном изучении ученые обнаружили, что в череде пород также просматриваются слои меньшего масштаба — они представляют собой узор из белых, красноватых и голубовато-серых слоев.

В своем исследовании ученые обратились к работе австралийского геолога А. Ф. Трендалла. Еще в 1972 году он поднял вопрос о происхождении циклических узоров, видимых на слоях древних горных пород. Тогда он предположил, что их образование может быть связано с прошлыми изменениями климата, вызванными так называемыми "циклами Миланковича".

Эти циклы являются небольшими периодическими изменениями формы земной орбиты и ориентации оси нашей планеты. Они влияют на распределение солнечного света, который Земля получает в течение нескольких лет.

Известно, что сейчас доминирующие циклы Миланковича меняются в четырех категориях — каждые 400, 100, 41 и 21 тысяч лет. Ученые предполагают, что они оказывают сильное влияние на наш климат. Примерами воздействия циклов Миланковича считаются периоды экстремальной жары или холода, а также более влажные или засушливые периоды — например, периодическое озеленение пустыни Сахара.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что следы этих изменений можно прочитать по слоям осадочных пород. Именно это они и сделали. Изучив слои горных пород в национальном парке Кариджини, ученые обнаружили, что полосчатые образования железа в Австралии, по видимому, сформировались около 2,5 миллиардов лет тому назад.

Анализ австралийской формации показал, что здешние породы содержат несколько масштабов циклических изменений — с интервалами в 10 и 85 сантиметров. Сопоставив их толщину со скоростью отложений, исследователи обнаружили, что эти циклические изменения происходили каждые 11 и 100 тысяч лет. После ученые использовали полученные данные для расчета расстояния между Землей и Луной в тот период. По видимому, тогда спутник Земли находился на 60 тысяч километров ближе к нашей планете. Ученые рассчитали, что 2,5 миллиарда лет назад день был намного короче и составлял около 17 часов, а не 24, как сейчас.

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