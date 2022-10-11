Perseverance обнаружил на Марсе камень в виде кота (фото)

На снимке с камнем видна типичная поза настоящего кота - "буханки хлеба", когда кошка поджимает лапы и хвост — любимая поза всех кошек для отдыха или сна.

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Коты — одни из самых любимых домашних животных и компаньоны многих людей. Кому не нравятся такие милые существа? Никто и подумать не мог, что на далекой планете Марса с пересеченной местностью могут быть кошки, пишет Nature World News.

Однако недавно ученые, изучающие данные, полученные от легендарного ровера Perseverance заметили нечто необычное: камень, напоминающий кошку, отдыхающую на поверхности в удобной позе "буханки".

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[ + – ] Поза "буханки хлеба" — когда кошка поджимает лапы и скрывает хвост — любимая поза всех котов для отдыха или сна

Как отмечают эксперты NASA, марсоход Perseverance сделал фотографию камня в виде кошки в кратере Езеро в середине сентября. Космическое агентство рассмотрело изображение поближе с помощью передовых камер NASA, установленных на мачте ровера.

Более того, изображение этого интересного камня стало популярным в Интернете среди поклонников космоса, Марса и любителей животных. На фото с камнем видна типичная поза настоящего кота. Поза "буханки хлеба" — когда кошка поджимает лапы и хвост — любимая поза всех котов для отдыха или сна.

Как отмечают астрономы, этот камень является очередным проявлением парейдолии. Суть этого явления состоит в том, что в незнакомых объектах люди замечают узоры или изображения, где их на самом деле не существует. Это очень характерно для марсианских объектов, особенно камней с внешне похожими образованиями. Так, например, ученые ранее находили камни в виде фаллоимитатора и идеально ровного треугольника, а также кратер в виде печенья.

[ + – ] Как отмечают астрономы, этот камень является очередным проявлением парейдолии

Марсоход Perseverance был запущен 30 июля 2020 года. В основные обязанности ровера входит поиск признаков древней жизни на Марсе и сбор образцов с планеты.

Напомним, что ранее в сентябре исследователи смогли получить самое детальное изображение ландшафта Красной планеты. Новое фото состоит из 1118 отдельных снимков. Количество пикселей на фото затмевает предыдущую панораму кратера Гейла с разрешением 1,8 миллиарда пикселей.