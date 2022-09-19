Впервые за всю историю. Астрономы получили самое детальное фото ландшафта Марса (фото)

Новый снимок состоит из 1118 отдельных изображений. Количество пикселей на фото затмевает предыдущую панораму кратера Гейла с разрешением 1,8 миллиарда пикселей, сделанную марсоходом Curiosity в 2020 году.

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На днях легендарный марсоход NASA Perseverance сделал панораму Красной планеты. Но что удивительного в этом изображении, так это качество съемки, пишет CNN.

Исследователи представили самый подробный снимок марсианской поверхности из когда-либо сделанных — 2,5 миллиарда пикселей камней, песка, неба и частей вездехода.

NASA также выпустило видеотур по изображению. Член исследовательской группы Perseverance Рэйчел Кроняк знакомит нас с достопримечательностями древнего района дельты реки в кратере Езеро. Экскурсия посвящена осадочным породам, холмам, утесам, следам колес вездехода и местам сбора образцов.

[ + – ] Новый снимок состоит из 1118 отдельных изображений, сделанных камерой марсохода Mastcam-Z

Количество пикселей на изображении затмевает предыдущую панораму кратера Гейла с разрешением 1,8 миллиарда пикселей, сделанную марсоходом Curiosity в 2020 году. Новый снимок состоит из 1118 отдельных изображений, сделанных камерой марсохода Mastcam-Z, системой камер, установленной на "голове" ровера.

Цветная версия изображения NASA с полным разрешением весит 3,85 ГБ и скачать ее может любой, а это означает, что любители космоса могут тщательно изучить каждую мельчайшую деталь. Видеотур будет проводиться до того, как в четверг агентство проведет брифинг, посвященный основным моментам первых полутора лет пребывания Perseverance на Марсе.

Как подчеркивают ученые, дельта представляет собой очень важное место для исследований. А все из-за того, что в прошлом тут была вода. Астрономы надеются, что ровер поможет ответить на волнующий всех ученых вопрос, существовала ли когда-то на Марсе микробная жизнь.

Напомним, что ранее ровер Perseverance совершил другое не менее интересное открытие. Так марсоход наткнулся на потенциальный источник жизни на Красной планете в виде породы с самой высокой концентрацией органического вещества, из всех обнаруженных.