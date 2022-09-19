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Технологии и наука

Впервые за всю историю. Астрономы получили самое детальное фото ландшафта Марса (фото)

Марс, камни, поверхность, скалы, фото

Новый снимок состоит из 1118 отдельных изображений. Количество пикселей на фото затмевает предыдущую панораму кратера Гейла с разрешением 1,8 миллиарда пикселей, сделанную марсоходом Curiosity в 2020 году.

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На днях легендарный марсоход NASA Perseverance сделал панораму Красной планеты. Но что удивительного в этом изображении, так это качество съемки, пишет CNN.

Исследователи представили самый подробный снимок марсианской поверхности из когда-либо сделанных — 2,5 миллиарда пикселей камней, песка, неба и частей вездехода.

NASA также выпустило видеотур по изображению. Член исследовательской группы Perseverance Рэйчел Кроняк знакомит нас с достопримечательностями древнего района дельты реки в кратере Езеро. Экскурсия посвящена осадочным породам, холмам, утесам, следам колес вездехода и местам сбора образцов.

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Новый снимок состоит из 1118 отдельных изображений, сделанных камерой марсохода Mastcam-Z

Количество пикселей на изображении затмевает предыдущую панораму кратера Гейла с разрешением 1,8 миллиарда пикселей, сделанную марсоходом Curiosity в 2020 году. Новый снимок состоит из 1118 отдельных изображений, сделанных камерой марсохода Mastcam-Z, системой камер, установленной на "голове" ровера.

Цветная версия изображения NASA с полным разрешением весит 3,85 ГБ и скачать ее может любой, а это означает, что любители космоса могут тщательно изучить каждую мельчайшую деталь. Видеотур будет проводиться до того, как в четверг агентство проведет брифинг, посвященный основным моментам первых полутора лет пребывания Perseverance на Марсе.

Как подчеркивают ученые, дельта представляет собой очень важное место для исследований. А все из-за того, что в прошлом тут была вода. Астрономы надеются, что ровер поможет ответить на волнующий всех ученых вопрос, существовала ли когда-то на Марсе микробная жизнь.

Напомним, что ранее ровер Perseverance совершил другое не менее интересное открытие. Так марсоход наткнулся на потенциальный источник жизни на Красной планете в виде породы с самой высокой концентрацией органического вещества, из всех обнаруженных.