Земля до початку часів. Як змінювалася поверхня планети за останні 100 млн років (відео)

Ми можемо не помічати, але поверхня Землі під нашими ногами постійно рухається, і тепер ми можемо подивитися, як саме.

Related video

Рухи поверхні Землі далеко не завжди помітні для людини, однак вони відбуваються, щоб краще зрозуміти історію цих змін вчені створили наочну модель того, як це відбувалося останні 100 мільйонів років, пише Daily Mail.

У процесі дослідження вчені з університету Сіднея в Австралії використовували комп'ютерне моделювання. Програма враховує, як клімат вплинув на рух наносів річками і морями, і навіть рух тектонічних плит. Дослідники сподіваються, що їхнє "дітище" надалі дозволить спрогнозувати подальші зміни клімату і те, як вони відобразяться на поверхні нашої планети.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження, доктора Трістана Саллеса, щоб розуміти, яке майбутнє чекає на нашу планету і людство загалом, важливо розуміти минуле Землі. Саме для цього, за словами вчених, і було розроблено цю модель. У той самий час дослідники зазначають, що це модель дає лише фрагментоване уявлення у тому, як сформувалися фізичні особливості нашої планети.

Саллес зазначає, що ця модель по суті є лише авансом, сьогодні у світі не існує повнішої моделі взаємодії річкових басейнів, глобальної ерозії та відкладень наносів з високою роздільною здатністю, що охоплюють історію планети за останні 100 мільйонів років.

Важливо розуміти, що ландшафт Землі, яким ми його знаємо сьогодні, є результатом мільйонів років змін клімату і руху тектонічних плит. Розуміння цих процесів дозволить вченим не лише зазирнути в минуле на мільйони років тому, а й передбачити, з якими змінами ми можемо зіткнутися в найближчому майбутньому.

Для створення цієї моделі дослідники використовували геологічні записи, а також врахували всі давні кліматичні дані, враховані окремою комп'ютерною моделлю. Далі дослідники відкалібрували свою модель і протестували, порівнявши прогнози з реальними природними процесами утворення відкладень та течії води.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали дивовижне відео руху тектонічних плит.