Шматочок Землі віком 4,4 млрд років: найдавніший камінь на планеті переписав її історію

Дослідники продовжують робити неймовірні відкриття завдяки рідкісному кристалу на Землі.

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Нашій Землі близько 4,54 млрд років, але відстежити всі етапи її формування в минулому, видається непростим завданням. У цьому вченим допомогла крупинка циркону, вік якої становить близько 4,4 млрд років. Це робить її найдавнішим з коли-небудь знайдених шматочків Землі, пише IFL Science.

Дослідники знайшли стародавній кристал у горах Західної Австралії на віддаленому відслоненні під назвою Джек-Гіллз. Вік крихітного камінчика склав 4,39 млрд років, що підтвердило виявлення найдавнішого геологічного матеріалу.

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Циркони завжди вважалися одними з найдавніших матеріалів на Землі, але настільки древній кристал був знайдений дослідниками вперше.

Такі камені утворюються в деяких видах магм у міру охолодження. Циркони набувають дивовижної міцності і можуть зберігатися мільярди років, навіть під впливом сильного тиску або високих температур. Такі особливості роблять ці камені найкращими капсулами часу, що походять із самої ранньої історії Землі.

Вчені зазначають, що знайдений кристал дуже крихітний, його ледь можна розгледіти неозброєним оком. Але попри свої мікроскопічні розміри, кристал зберігає величезний пласт інформації.

Згідно з підрахунками дослідників, виявлений циркон з'явився на Землі лише через 160 млн років після утворення всієї Сонячної системи. Це означає, що мікроскопічний камінчик з'явився лише через десятки мільйонів років після того, як рання прото-Земля зіткнулася з гігантським об'єктом, унаслідок чого з'явився Місяць. У результаті такого катастрофічного зіткнення Земля перетворилася на розпечену кулю розплавленої породи.

Але маленька крупинка циркону показала, що вогненним світом Земля залишалася недовго. Річ у тім, що якщо вік знайденого циркону становить близько 4,4 млрд років, то до цього часу Земля мала охолонути, утворивши кору.

Доісторичний циркон є доказом того, що на планеті близько 4,3 млрд років з'явилося рідке водне середовище, а незабаром і життя.

"Земля була зібрана з великої кількості різнорідного матеріалу з Сонячної системи. Наші зразки з'явилися після охолодження магматичних океанів і доводять, що ці події відбулися дуже рано", — підсумував геохімік з Університету Вісконсін-Медісон Джон Веллі.

Нагадаємо, як змінювалася поверхня планети за останні 100 млн років. Ми можемо не помічати, але поверхня Землі під нашими ногами постійно рухається і тепер ми можемо подивитися, як саме.