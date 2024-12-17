Ніколи не бачили живим: проведено перший розтин рідкісного кита, що здивувало вчених (фото)

Найрідкіснішим видом китів у світі є Mesoplodon traversii. Раніше було виявлено всього шість особин цих ссавців, але всі вони були мертві.

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Учені з Нової Зеландії провели перший у світі розтин найрідкіснішого виду зубатих китів із родини дзьоборилих китів. Цей вид називається Mesoplodon traversii. На сьогоднішній день вчені виявили всього 6 особин цього виду морських ссавців, яких ще ніхто ніколи не бачив живими, пише IFLScience.

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Тушу мертвого кита, завдовжки 5 метрів, викинуло на берег у Новій Зеландії. Коли вчені вивчили її, то з'ясували, що це один із найбільш маловивчених видів китів — Mesoplodon traversii. Цей морський ссавець залишався значною мірою невідомим науці. Але добре збережений екземпляр мертвого кита був знайдений у стані, придатному для наукового аналізу.

Ця знахідка дала змогу вченим вперше провести розтин зубатого кита, щоб дізнатися більше про цей дуже рідкісний вид морських ссавців. Розтин дав змогу отримати нову інформацію про анатомію та біологію китів Mesoplodon traversii.

Вчені вперше дізналися, що у цих дуже рідкісних китів є 9 шлунків. Також дослідження показало, чим харчуються ці кити. У деяких шлунках вчені виявили останки кальмарів, а також кілька паразитичних черв'яків і частини невідомих поки що організмів. Вчені хочуть провести додаткове дослідження, щоб з'ясувати, що це за істоти.

Найрідкіснішим видом китів у світі є Mesoplodon traversii Фото: IFLS

Розтин також допоміг виявити цікаві структури, пов'язані як з харчуванням, так і з виробництвом звуків цими китами. Вчені виміряли й описали різні м'язи та органи, що допоможе краще описати цей вид китів і зрозуміти, як вони спілкуються між собою.

Учені вперше виявили, що у китів Mesoplodon traversii є крихітні рудиментарні зуби у верхній щелепі кита. Вони кажуть, що це важлива еволюційна знахідка. Рудиментарні структури — це залишки органів або структур, які колись функціонували у предків тварини, але відтоді втратили своє первісне призначення.

Наявність крихітних зубів припускає, що динні кити походять від предків з повністю функціональними зубами. Згодом, у міру зміни раціону і способу життя китів, потреба в цих зубах зменшилася, але вони не були повністю втрачені.

До речі, у китів також є рудиментарні кістки задніх кінцівок, які є залишком їхніх наземних предків, що жили на суші 50 млн років тому. Ці задні кінцівки тепер редуковані до крихітних тазових кісток, але вони все ще можуть відігравати роль у розмноженні китів.

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