Появились первые кадры репетиции Евровидения: каким будет выступление Украины (фото)

Первые репетиции Евровидения-2026 в Вене уже стартовали, и сцена Wiener Stadthalle постепенно открывает, какими будут главные номера конкурса. Исполнительница от Украины Leléka представила эмоциональную и символическую постановку, в центре которой — тема дома и внутренней силы.

LELÉKA уже прибыла в Вену и провела первую репетицию своего конкурсного номера Ridnym. Артистка трижды исполнила песню на сцене Wiener Stadthalle, а организаторы конкурса отметили, что Украина привезла обновленную постановку с выразительной драматургией и сильным визуальным акцентом. Фокус рассказывает подробнее, каким будет номер Украины и других участников на Евровидении 2026.

Номер Leléka на Евровидении 2026

Выступление начинается с того, что певица медленно идет по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который аккомпанирует ей на бандуре. Именно этот инструмент, по замыслу команды, символизирует для Leléka ощущение дома и связь с корнями.

После первого припева сцена резко погружается в темноту — все внимание концентрируется только на исполнительнице. Кульминацией становится мощная финальная нота, которую артистка исполняет почти в полной тишине и под узким лучом света.

Leléka на Евровидении Фото: Instagram

Для выступления Leléka выбрала белый сценический образ: платье поверх брюк с тонкими слоями ткани, которые двигаются вместе с ней и добавляют номеру легкости и драматизма.

Leléka на репетиции в Вене Фото: Instagram

После репетиции представительница Украины обратилась к фанам Евровидения.

"Привет всем. Я чувствую себя очень эмоционально. Мы закончили первую репетицию и я чувствую себя счастливой. У меня много чувств и эмоций. Пожалуйста, голосуйте за меня, если вам нравится моя песня", — сказала певица.

Образ Leléka на Евровидении

Leléka выйдет на сцену Евровидения-2026 в специально созданном образе от украинского дизайнера Лилии Литковской — основательницы бренда LITKOVSKA. Над финальным стилизационным решением также работала команда стилиста Маргариты Шекель.

Основой сценического костюма стал плетеный корсет, созданный вручную из восьми видов тканей, среди которых преобладают натуральные материалы — шелк, вискоза и шелковая органза. Для изготовления образа использовали около 20 метров ткани, а над деталями часами работали портнихи.

По словам Лилии Литковской, костюм имеет глубокий символизм и напрямую связан с эмоциональным посылом конкурсной песни Ridnym.

"Этот образ — о внутренней исповеди и силе. Хотелось, чтобы костюм будто рождался вместе с песней, а каждая деталь имела свое значение. Символ "аистового крыла" стал олицетворением свободы, внутренней энергии и способности человека расправить плечи даже в самые сложные моменты", — рассказала дизайнер.

Выступления участников на Евровидении 2026

Свои первые репетиции уже провели и другие участники конкурса. Представительница Латвии сделала ставку на эмоциональный номер с минималистичным освещением и блестящим сценическим образом. Выступление построено вокруг сильного вокала и игры света и тени.

Дания подготовила динамичный перформанс с танцорами и неоновыми конструкциями. Постановка сочетает активную хореографию, яркие цвета и современную сценографию, что создает эффект масштабного поп-шоу.

Австралия, в свою очередь, сделала акцент на атмосферности. Номер сопровождается большим количеством дыма, холодным голубым освещением и футуристическими декорациями, которые добавляют выступлению космического настроения.

Кипр привез в Вену энергичный танцевальный номер с клубной атмосферой. В постановке преобладают красные оттенки, ритмичная хореография и яркие световые эффекты, которые заметно контрастируют с более лирическими выступлениями нынешних участников.