Буде сюрприз: Вєрка Сердючка знову повертається на Євробачення

Вєрка Сердючка готує гучне повернення на сцену Євробачення 2026 у Відні. Її виступ стане частиною масштабного возз’єднання легенд конкурсу у гранд-фіналі 16 травня.

Столиця Австрії прийматиме святкування 70-річчя конкурсу, і організатор шоу вже анонсував зірковий склад учасників, повідомляють на сайті конкурсу.

Головна подія: возз’єднання легенд Євробачення

У фіналі відбудеться спеціальний інтервал-акт "Celebration! – The Ultimate Eurovision All-Stars Reunion", який збере культових артистів різних років. Саме під час цього шоу глядачі голосуватимуть за переможця ювілейного конкурсу.

До лайнапу увійшли Олександр Рибак, Еріка Вікман, Крістіан Костов, гурт Lordi, Макс Мутцке, Міріана Конте, Руслана та Вєрка Сердючка.

Повернення Сердючки — один із головних сюрпризів вечора: її виступ із "Dancing Lasha Tumbai" у 2007 році досі залишається одним із найвідоміших в історії конкурсу.

Легендарне відкриття півфіналу

Перший півфінал відкриє Вікі Леандрос, яка виконає нову версію свого хіта "L’amour est bleu". Саме з цією піснею вона виступала у Відні ще у 1967 році.

У шоу також візьмуть участь Parov Stelar та представник Австрії на Євробаченні 2026 — JJ, який представить нову композицію.

Організатори обіцяють, що ювілейне Євробачення стане наймасштабнішим за всю історію конкурсу.

Коли відбудеться Євробачення 2026

70-й пісенний конкурс Євробачення у Відні проходитиме за традиційним графіком із двома півфіналами та гранд-фіналом:

Перший півфінал — 12 травня 2026 року

Другий півфінал — 14 травня 2026 року

Гранд-фінал — 16 травня 2026 року

Усі шоу відбуватимуться ввечері та транслюватимуться наживо, як і щороку. Саме у фіналі 16 травня визначиться переможець ювілейного, 70-го Євробачення.

