Будет сюрприз: Верка Сердючка снова возвращается на Евровидение

Верка Сердючка готовит громкое возвращение на сцену Евровидения 2026 в Вене. Ее выступление станет частью масштабного воссоединения легенд конкурса в гранд-финале 16 мая.

Столица Австрии будет принимать празднование 70-летия конкурса, и организатор шоу уже анонсировал звездный состав участников, сообщается на сайте конкурса.

Главное событие: воссоединение легенд Евровидения

В финале состоится специальный интервал-акт "Celebration — The Ultimate Eurovision All-Stars Reunion", который соберет культовых артистов разных лет. Именно во время этого шоу зрители будут голосовать за победителя юбилейного конкурса.

В лайнап вошли Александр Рыбак, Эрика Викман, Кристиан Костов, группа Lordi, Макс Мутцке, Мириана Конте, Руслана и Верка Сердючка.

Возвращение Сердючки — один из главных сюрпризов вечера: ее выступление с "Dancing Lasha Tumbai" в 2007 году до сих пор остается одним из самых известных в истории конкурса.

Легендарное открытие полуфинала

Первый полуфинал откроет Вики Леандрос, которая исполнит новую версию своего хита "L'amour est bleu". Именно с этой песней она выступала в Вене еще в 1967 году.

В шоу также примут участие Parov Stelar и представитель Австрии на Евровидении 2026 — JJ, который представит новую композицию.

Организаторы обещают, что юбилейное Евровидение станет самым масштабным за всю историю конкурса.

Когда состоится Евровидение 2026 года

70-й песенный конкурс Евровидение в Вене будет проходить по традиционному графику с двумя полуфиналами и гранд-финалом:

Первый полуфинал — 12 мая 2026 года

Второй полуфинал — 14 мая 2026 года

Гранд-финал — 16 мая 2026 года

Все шоу будут проходить вечером и транслироваться вживую, как и каждый год. Именно в финале 16 мая определится победитель юбилейного, 70-го Евровидения.

