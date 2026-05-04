Будет сюрприз: Верка Сердючка снова возвращается на Евровидение
Верка Сердючка готовит громкое возвращение на сцену Евровидения 2026 в Вене. Ее выступление станет частью масштабного воссоединения легенд конкурса в гранд-финале 16 мая.
Столица Австрии будет принимать празднование 70-летия конкурса, и организатор шоу уже анонсировал звездный состав участников, сообщается на сайте конкурса.
Главное событие: воссоединение легенд Евровидения
В финале состоится специальный интервал-акт "Celebration — The Ultimate Eurovision All-Stars Reunion", который соберет культовых артистов разных лет. Именно во время этого шоу зрители будут голосовать за победителя юбилейного конкурса.
В лайнап вошли Александр Рыбак, Эрика Викман, Кристиан Костов, группа Lordi, Макс Мутцке, Мириана Конте, Руслана и Верка Сердючка.
Возвращение Сердючки — один из главных сюрпризов вечера: ее выступление с "Dancing Lasha Tumbai" в 2007 году до сих пор остается одним из самых известных в истории конкурса.
Легендарное открытие полуфинала
Первый полуфинал откроет Вики Леандрос, которая исполнит новую версию своего хита "L'amour est bleu". Именно с этой песней она выступала в Вене еще в 1967 году.
В шоу также примут участие Parov Stelar и представитель Австрии на Евровидении 2026 — JJ, который представит новую композицию.
Организаторы обещают, что юбилейное Евровидение станет самым масштабным за всю историю конкурса.
Когда состоится Евровидение 2026 года
70-й песенный конкурс Евровидение в Вене будет проходить по традиционному графику с двумя полуфиналами и гранд-финалом:
- Первый полуфинал — 12 мая 2026 года
- Второй полуфинал — 14 мая 2026 года
- Гранд-финал — 16 мая 2026 года
Все шоу будут проходить вечером и транслироваться вживую, как и каждый год. Именно в финале 16 мая определится победитель юбилейного, 70-го Евровидения.
Кроме того, в Азии теперь будет свое Евровидение. Первый конкурс запланирован на ноябрь 2026 года, а участников и победителей будут выбирать похожим образом, как и на основном конкурсе.