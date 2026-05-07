Провал, про який досі згадують: українські артисти, чия кар'єра пішла на спад після Євробачення (відео)

Для багатьох виконавців Євробачення стає шансом заявити про себе на весь світ. Перемога або навіть успішний виступ у фіналі часто відкривають артистам шлях до міжнародної популярності, великих гастролей та нових контрактів. Саме так сталося з Русланою, Джамалою та Kalush Orchestra, які після конкурсу стали відомими далеко за межами України.

Однак Євробачення не завжди гарантує артисту новий етап успіху. Деякі українські виконавці після конкурсу не змогли закріпити результат, втратили частину популярності або так і не перетворили участь у шоу на потужний кар’єрний прорив. Фокус розповідає про тих артистів, для яких Євробачення не стало успіхом.

Василь Лазарович — скандал навколо відбору

Однією з найгучніших історій в українському Євробаченні став випадок із Василем Лазаровичем. На початку 2010 року його без традиційного національного відбору оголосили представником України на конкурсі. Таке рішення одразу викликало хвилю критики серед глядачів та музичних експертів, які вимагали відкритого голосування та прозорого відбору.

Лазарович мав виступати з піснею "I Love You", однак після зміни керівництва НТКУ рішення переглянули. У результаті був організований новий національний відбір, у якому перемогу здобула ALYOSHA.

Попри скандальну увагу до ситуації, історія з Євробаченням не допомогла Лазаровичу закріпитися серед найпопулярніших артистів країни. Після цього співак значно рідше з’являвся у великих телевізійних проєктах та медіа, а його музична кар’єра стала менш помітною для широкої аудиторії.

GreenJolly — успіх, який залишився в епосі Помаранчевої революції

У 2005 році Україну на Євробаченні представляв гурт GreenJolly з піснею "Разом нас багато". Композиція стала одним із символів Помаранчевої революції та швидко здобула популярність в Україні.

Проте на міжнародній сцені виступ не отримав великого успіху. Частина європейської аудиторії сприйняла номер як надто політизований, а у фіналі конкурсу гурт посів лише 19 місце.

Після Євробачення GreenJolly не вдалося втримати ту популярність, яку колектив мав під час революційних подій. Нові пісні не стали великими хітами, а сам гурт поступово зник із активного медійного простору. Для багатьох слухачів GreenJolly так і залишився колективом, який асоціюється насамперед із однією знаковою піснею.

ALYOSHA — сильний вокал і скандал із піснею

Історія ALYOSHA на Євробаченні 2010 року також була непростою. Спочатку співачка мала виконувати пісню "To Be Free", однак навколо композиції виникли суперечки через авторські права та схожість із іншими музичними роботами. Через це Україна була змушена терміново змінити конкурсну заявку.

У підсумку ALYOSHA виступила з композицією "Sweet People" та посіла 10 місце у фіналі конкурсу. Її вокал отримав позитивні відгуки, а сама пісня стала доволі популярною.

Проте після Євробачення співачці не вдалося перетворити цей результат на міжнародний прорив. Хоча ALYOSHA продовжила музичну кар’єру, випускала нові композиції та брала участь у телевізійних проєктах, масштаб популярності, який їй прогнозували після конкурсу, так і не був реалізований повною мірою.

O.Torvald — один із найслабших результатів України

У 2017 році Україну на Євробаченні представляв рок-гурт O.Torvald з піснею "Time". Конкурс проходив у Києві після перемоги Джамали, тому увага до представника України була особливо великою.

Проте виступ гурту не став фаворитом серед глядачів та журі. У фіналі O.Torvald посів 24 місце — це один із найнижчих результатів України за всю історію участі у конкурсі.

Попри це гурт не припинив творчу діяльність і продовжив випускати музику. Водночас багато музичних оглядачів зазначали, що Євробачення не дало колективу нового рівня популярності серед широкої аудиторії, а інтерес до гурту після конкурсу поступово зменшився.

Чому Євробачення не завжди приносить успіх

Євробачення — це не лише музичний конкурс, а й величезний медійний майданчик, де артист постійно перебуває під тиском глядачів, журналістів та критиків. Навіть хороший виступ не завжди гарантує подальший успіх, адже після конкурсу виконавцю потрібно втримати увагу аудиторії та продовжувати активно розвивати кар’єру.

Історії Василя Лазаровича, GreenJolly, ALYOSHA та O.Torvald демонструють, що участь у Євробаченні може скластися по-різному. Для когось конкурс стає стартом міжнародної слави, а для когось — лише коротким періодом великої уваги, після якого артисту складно втримати колишній інтерес публіки.

