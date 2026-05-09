Просто немає слів: як Leléka виступила на Євробаченні 2026 (відео)

За лічені дні до початку Євробачення 2026 почались перші репетиції учасників конкурсу. Свій виступ показала й українська співачка Leléka. У суботу, 9 травня, невеличкий фрагмент її номеру з’явився на всіх платформах Eurovision Song Contest.

Leléka виступила на Євробаченні Фото: EBU

Судячи з опублікованих кадрів, постановка та образ співачки, порівняно з Нацвідбором, змінилися фактично докорінно. Якщо на відбірковому етапі ми її критикували за номер із застарілими візуальними ефектами та дивною операторською роботою, яку насправді мало хто зрозумів, то на головній сцені Євробачення бачимо зовсім іншу Leléka.

Команда виконавиці таки змінила підхід. Її образ став сучаснішим, вільнішим, динамічнішим, що пішло на користь. Лелека як символ відійшла трохи у тінь – це добре.

Завдяки цікавим ракурсам зйомки, а також тканинам, які розвіваються на сцені, створюється ілюзія невпинного руху вперед. Це дуже важливо для вокольного номеру. Розпущене волосся передає абсолютну свободу. Немає масивної біжутерії на руках. Лаконічно, але стильно і гармонійно. Все, як ми просили.

У номері українки буде музикант з бандурою Фото: EBU

Сама Leléka продемонструвала і впевнену хореографію, і впевнений вокал. До того ж, за відчуттями, отримала кайф від свого виступу. Це передається навіть через екран. Якими б не були результати у підсумку, — просто немає слів, це гарно.

Постановка Leléka стали стильнішою та більш динамічною Фото: EBU

