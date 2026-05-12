Зарплати вдвічі менші: жінка порівняла ціни на продукти в Україні та Румунії (фото)

Українка, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Румунії, провела соціальний експеримент. Дівчина пройшлась місцевим супермаркетом й порівняла ціни з українськими. Висновки насправді невтішні.

Українка порівняла ціни на базові продукти в супермаркетах Румунії, однієї з країн ЄС, та України. Якщо вірити її експерименту, за кордоном за місячну заробітну плати можна купити значно більше продуктів. У коментарях це пояснюють тим, що в Україні йде повномасштабна війна. Детальніше про різницю в цінах, – дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Авторка огляду взяла для порівняння одну з найбюджетніших українських мереж супермаркетів "АТБ", а також німецьку Penny, яка станом на 2026 рік працює в Німеччині, Австрії, Чехії, Італії, Румунії та Угорщині.

Ціни в Румунії та Україні

Помідори: в Румунії – 110 грн, в Україні – 170 грн; огірки: в Румунії – 77 грн, в Україні – 89 грн; яблука: в Румунії – 82 грн, в Україні – 46 грн; банани: однакова ціна – 69 грн.

Куряче філе: у Румунії – 355 грн, в Україні – 260 грн;

Свинина: 226 і 256 відповідно;

Сметана: 61 грн і 64 грн відповідно;

Молоко: 43 грн і 55 грн;

Свинина в Україні дорожче, ніж в Україні Фото: TikTok

Курячі яйця: 128 грн і 66 грн;

Сир: 69 грн і 60 грн;

Макарони: 53 грн і 58 грн;

Олія: 91 грн і 90 грн;

Рис: 60 грн і 63 грн.

"У Румунії продукти дорожчі, але і зарплати значно вищі, ніж в Україні… Також помітила, що в Румунії якість продуктів краще", – зробила висновок дівчина.

Дехто пояснює дорожчання продуктів в Україні повномасштабним вторгненням.

До речі, у січні 2026 року середня зарплата (на руки) в Румунії досягла близько 1080-1100 євро. В Україні на рівні 500-550 євро на місяць, тобто вдвічі менша.

