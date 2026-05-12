Зарплаты вдвое меньше: женщина сравнила цены на продукты в Украине и Румынии (фото)
Украинка, которая после начала полномасштабного вторжения переехала в Румынию, провела социальный эксперимент. Девушка прошлась по местному супермаркету и сравнила цены с украинскими. Выводы на самом деле неутешительные.
Украинка сравнила цены на базовые продукты в супермаркетах Румынии, одной из стран ЕС, и Украины. Если верить ее эксперименту, за рубежом за месячную заработную плату можно купить значительно больше продуктов. В комментариях это объясняют тем, что в Украине идет полномасштабная война. Подробнее о разнице в ценах, — узнавайте в материале Фокуса.
Автор обзора взяла для сравнения одну из самых бюджетных украинских сетей супермаркетов "АТБ", а также немецкую Penny, которая по состоянию на 2026 год работает в Германии, Австрии, Чехии, Италии, Румынии и Венгрии.
Цены в Румынии и Украине
Помидоры: в Румынии — 110 грн, в Украине — 170 грн; огурцы: в Румынии — 77 грн, в Украине — 89 грн; яблоки: в Румынии — 82 грн, в Украине — 46 грн; бананы: одинаковая цена — 69 грн.
- Куриное филе: в Румынии — 355 грн, в Украине — 260 грн;
- Свинина: 226 и 256 соответственно;
- Сметана: 61 грн и 64 грн соответственно;
- Молоко: 43 грн и 55 грн;
- Куриные яйца: 128 грн и 66 грн;
- Сыр: 69 грн и 60 грн;
- Макароны: 53 грн и 58 грн;
- Масло: 91 грн и 90 грн;
- Рис: 60 грн и 63 грн.
"В Румынии продукты дороже, но и зарплаты значительно выше, чем в Украине... Также заметила, что в Румынии качество продуктов лучше", — сделала вывод девушка.
Некоторые объясняют подорожание продуктов в Украине полномасштабным вторжением.
Кстати, в январе 2026 года средняя зарплата (на руки) в Румынии достигла около 1080-1100 евро. В Украине на уровне 500-550 евро в месяц, то есть вдвое меньше.
