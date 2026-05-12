Зарплаты вдвое меньше: женщина сравнила цены на продукты в Украине и Румынии (фото)

Украинка, которая после начала полномасштабного вторжения переехала в Румынию, провела социальный эксперимент. Девушка прошлась по местному супермаркету и сравнила цены с украинскими. Выводы на самом деле неутешительные.

Украинка сравнила цены на базовые продукты в супермаркетах Румынии, одной из стран ЕС, и Украины. Если верить ее эксперименту, за рубежом за месячную заработную плату можно купить значительно больше продуктов. В комментариях это объясняют тем, что в Украине идет полномасштабная война. Подробнее о разнице в ценах, — узнавайте в материале Фокуса.

Автор обзора взяла для сравнения одну из самых бюджетных украинских сетей супермаркетов "АТБ", а также немецкую Penny, которая по состоянию на 2026 год работает в Германии, Австрии, Чехии, Италии, Румынии и Венгрии.

Цены в Румынии и Украине

Помидоры: в Румынии — 110 грн, в Украине — 170 грн; огурцы: в Румынии — 77 грн, в Украине — 89 грн; яблоки: в Румынии — 82 грн, в Украине — 46 грн; бананы: одинаковая цена — 69 грн.

Відео дня

Куриное филе: в Румынии — 355 грн, в Украине — 260 грн;

в Румынии — 355 грн, в Украине — 260 грн; Свинина: 226 и 256 соответственно;

226 и 256 соответственно; Сметана: 61 грн и 64 грн соответственно;

61 грн и 64 грн соответственно; Молоко: 43 грн и 55 грн;

Свинина в Украине дороже, чем в Румынии Фото: TikTok

Куриные яйца: 128 грн и 66 грн;

128 грн и 66 грн; Сыр: 69 грн и 60 грн;

69 грн и 60 грн; Макароны: 53 грн и 58 грн;

53 грн и 58 грн; Масло: 91 грн и 90 грн;

91 грн и 90 грн; Рис: 60 грн и 63 грн.

"В Румынии продукты дороже, но и зарплаты значительно выше, чем в Украине... Также заметила, что в Румынии качество продуктов лучше", — сделала вывод девушка.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Некоторые объясняют подорожание продуктов в Украине полномасштабным вторжением.

Кстати, в январе 2026 года средняя зарплата (на руки) в Румынии достигла около 1080-1100 евро. В Украине на уровне 500-550 евро в месяц, то есть вдвое меньше.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Богдана рассказала о ценах на продукты в Польше в 2026 году. Что-то дороже, чем в Украине, а что-то почти за такую же цену.

Даша, которая переехала из Украины в Германию, показала, сколько продуктов можно купить за 15 евро. Именно такую минимальную оплату получают рабочие в этой стране за час, как правило, неквалифицированной работы.

Кроме того, украинец, который живет в Испании, провел социальный эксперимент и проверил цены на продукты в одном из лучших тамошних супермаркетов.