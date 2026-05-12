Принц Гаррі і Меган Маркл всім сімейством відгуляли день народження Арчі

Меган Маркл поділилась зворушливими кадрами з родинного свята. Принцу Арчі виповнилося сім років, і відсвяткувала родина це по-особливому: з атракціонами, казковими принцесами та бабусею поруч.

6 травня Арчі Маунтбеттен-Віндзор, син Меган Маркл і принца Гаррі, відсвяткував день народження – йому виповнилося 7 років, а вже через кілька днів уся родина вирушила до Діснейленду в Анахаймі, мабуть, найкращого місця на землі, щоб продовжити святкування. Відповідні кадри з’явилися в Instagram.

До компанії долучилась і мама Меган – Дорія Реґланд. Джерело, близьке до сім'ї, розповіло виданню People, що цього дня діти з радістю носились між атракціонами, а сам візит став для Меган ще й продовженням Дня матері – вона провела його разом зі своєю матір'ю.

Серед знімків – маленька Лілібет, яка обіймає Попелюшку та зустрічається з принцесою Авророю зі "Сплячої красуні". Меган додала кумедне відео: Міккі Маус від душі обіймає Дорію, поки Меган і донька спостерігають збоку з посмішками.

Відео дня

Принц Гаррі і Меган Маркл в Діснейленді Фото: Instagram

Це вже не перший раз, коли родина обирає Діснейленд для святкування – торік Гаррі й Меган так само привезли дітей до чарівного королівства на день народження Арчі.

До поїздки Меган опублікувала особливі архівні фото – Гаррі з новонародженим сином на руках і знімок, де Арчі позує поруч із молодшою сестрою Лілібет. "7 років потому… з днем народження нашого милого хлопчика", – написала вона під публікацією.

Це вже не перший раз, коли родина обирає Діснейленд для святкування Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Принц Гаррі здійснив візит до Бучі на Київщині, де вшанував пам’ять жертв російської окупації.

23 квітня герцог Сассекський прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Також принц звертався до українців у роковини повномасштабної війни та поділився враженнями від своїх поїздок в Україну.