"Вдячний герцогу за візит": принц Гаррі відвідав Бучу та вшанував пам'ять жертв війни (фото)

Принц Гаррі здійснив візит до Бучі на Київщині, де вшанував пам’ять жертв російської окупації. Зокрема, герцог Сассекський відвідав місця масових поховань та ознайомився зі свідченнями воєнних злочинів РФ.

Як написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Бучі Анатолій Федорук 24 квітня, до міста приїхав Принц Гаррі. Під час візиту він поклав квіти до меморіалу, розташованого біля храму Святого Андрія Первозванного, де у 2022 році було виявлено масове поховання мирних жителів, убитих під час російської окупації.

Також герцог поспілкувався з настоятелем храму та оглянув фотодокументи, що фіксують наслідки воєнних злочинів російських військ у Бучі. За словами Федорука, цей візит став важливим проявом міжнародної підтримки та солідарності з Україною.

"Ймовірність зустріти Принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю! Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно разом з нами", — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що напередодні під час неанонсованого візиту до України принц Гаррі виступив на Київському безпековому форумі та закликав світ не ігнорувати війну в Україні. У своїй промові він звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити бойові дії, оскільки, на його думку, цей конфлікт не має переможців. Також герцог адресував послання американському керівництву, зокрема Дональду Трампу, та підкреслив важливу роль США у гарантуванні безпеки та дотриманні міжнародних зобов’язань. Крім цього, він зустрівся з українськими військовими та пораненими захисниками.

До цього Фокус писав, що 23 квітня Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. У коментарі журналістам він розповів, що хотів "нагадати людям вдома та по всьому світу, з чим зіткнулася Україна, і підтримати людей і партнерів, які щодня, щохвилини виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".

Також принц Гаррі звертався до українців у річницю повномасштабної війни та поділився враженнями від своїх поїздок в Україну. Він підтримав українців і наголосив, що вони не залишилися самі та світ поруч із ними.