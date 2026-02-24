Принц Гаррі звернувся до українців: що сказав герцог Сассекський (відео)

Принц Гаррі звернувся до українців з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. У відео він поділився враженнями від поїздок до України, які здійснив торік.

Герцог Сассекський відвідав Львів і Київ на запрошення Центру Superhumans. Тоді принца глибоко зворушили ветерани, із якими він зустрівся в Україні, а пізніше й на "Іграх нескорених" у Ванкувері. Про це він сказав у зверненні на сторінці Superhumans.

У ролику принц Гаррі говорив про масштаб випробувань, із якими стикається Україна, і наголосив, що українці не залишилися наодинці.

"Будь ласка, знайте: ви не самі. Світ стоїть поруч. І ми щодня вчимося у вас мужності. Залишайтеся сильними, залишайтеся відважними, зберігайте надію. Слава Україні!"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принц Гаррі 12 вересня 2025 року здійснив таємний візит до Києва, щоб підтримати поранених українських ветеранів та розвивати програми реабілітації через спорт. Принц наголосив, що важливо змінювати ставлення суспільства до людей з інвалідністю. Особливим моментом став візит Гаррі на Майдан, де він самостійно пройшов між фото загиблих, щоб покласти квіти.

Герцога Сассекського під час візиту в Україну годував відомий український кухар та ресторатор Євген Клопотенко. До українського раціону члена королівської родини увійшов борщ, сирники та інші страви.

Відео дня

Крім того, Гаррі сказав, що союзники не можуть зупинити війну, але можуть зробити усе можливе для прискорення відновлення постраждалих бійців.