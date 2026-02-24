Принц Гарри обратился к украинцам: что сказал герцог Сассекский (видео)

Принц Гарри обратился к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. В видео он поделился впечатлениями от поездок в Украину, которые совершил в прошлом году.

Герцог Сассекский посетил Львов и Киев по приглашению Центра Superhumans. Тогда принца глубоко тронули ветераны, с которыми он встретился в Украине, а позже и на "Играх непокоренных" в Ванкувере. Об этом он сказал в обращении на странице Superhumans.

В ролике принц Гарри говорил о масштабе испытаний, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул, что украинцы не остались наедине.

"Пожалуйста, знайте: вы не одни. Мир стоит рядом. И мы ежедневно учимся у вас мужеству. Оставайтесь сильными, оставайтесь отважными, сохраняйте надежду. Слава Украине!"

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Принц Гарри 12 сентября 2025 года совершил тайный визит в Киев, чтобы поддержать раненых украинских ветеранов и развивать программы реабилитации через спорт. Принц отметил, что важно менять отношение общества к людям с инвалидностью. Особым моментом стал визит Гарри на Майдан, где он самостоятельно прошел между фото погибших, чтобы возложить цветы.

Герцога Сассекского во время визита в Украину кормил известный украинский повар и ресторатор Евгений Клопотенко. В украинский рацион члена королевской семьи вошел борщ, сырники и другие блюда.

Кроме того, Гарри сказал, что союзники не могут остановить войну, но могут сделать все возможное для ускорения восстановления пострадавших бойцов.