"Я тут як солдат": Принц Гаррі звернувся до Путіна та Трампа у своїй промові в Києві

Принц Гаррі під час неанонсованого візиту до Києва звернувся до президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну проти України. Герцог Сассекський виступив на Київському безпековому форумі, де закликав світ не ігнорувати війну.

Він виступав у Києві на початку неоголошеного візиту, під час якого зустрівся із військовими керівниками та з військовими, які отримали серйозні поранення в конфлікті. Принц також заявил, що він "тут не як політик", повідомили ITV News 23 квітня.

Герцога Сассекського запросили виступити з основною промовою на 18-тому Київському безпековому форумі, тема якого у 2026 році — "Морок чи світанок: чи є світло попереду?". Принц Гаррі звернувся до Путіна, сказавши що "ще є час, щоб зупинити цю війну".

"Протягом багатьох років цієї війни, з величезними втратами та обмеженими здобутками, стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця — лише більші втрати. Президенте Путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо", — сказав Гаррі кремлівському очільнику.

Він виголосив промову через кілька годин після того, як зійшов з нічного поїзда з Польщі та прибув на центральний вокзал Києва о 8 ранку.

Принц не згадав ім'я Дональда Трампа, але сказав, що має послання для "американського керівництва". Гаррі сказав, що США відіграють "виключну роль" у цьому конфлікті, оскільки, коли Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї, Америка зобов'язалася захищати кордони України та її суверенітет.

"Це момент для американського лідерства, момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами — не з милосердя, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", — сказав Гаррі адміністрації Трампа:

Гаррі візьме участь у роботі фонду "Ігри нескорених", який він заснував після звільнення з британської армії. Також Гаррі планує ознайомитися з діяльністю благодійної організації з розмінування The Halo Trust, яка має для нього особливе значення, адже його мати співпрацювала з нею в Анголі незадовго до своєї смерті.

У 1997 році в Анголі його мати заявила перед камерами, що вона "не політична фігура", а "гуманітарна". Принцесу Діану зняли на відео, де вона йшла розчищеним мінним полем у бронежилеті та забралі. Гаррі повторив слова своєї матері у своїй промові на конференції з безпеки.

"Я тут не як політик. Я тут як солдат, який розуміє служіння, як гуманіст, який бачив ціну конфлікту, і як друг України, який вважає, що світ не повинен звикати до цієї війни або ставати байдужим до її наслідків", — сказав він.

Принц Гаррі 23 квітня 2026 року прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він приїхав нічним потягом і заявив, що хоче нагадати світу про війну в Україні та підтримати українців.

