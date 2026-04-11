"Переломний момент": Кейт Міддлтон готується "втихомирити" Меган Маркл через принца Гаррі

Інсайдери повідомляють, що Кейт Міддлтон готується до "сутички" з принцом Гаррі через дедалі гучніші публічні виступи його дружини Меган Маркл.

Принцеса Уельська хоче, щоб принц Гаррі "прив'язав Меган на ланцюг", оскільки побоюється, що їхня діяльність підриває надії на примирення у королівській сім'ї. Про це пише медіа Radar Online.

З моменту відмови від королівських обов'язків у 2020 році 41-річний Гаррі та 44-річна Маркл все ще беруть участь у різноманітних публічних заходах, зокрема візьмуть участь у майбутній поїздці до Австралії. Попри те, що ці виступи подаються як незалежні ініціативи, критикам вони дедалі більше нагадують офіційні обов'язки членів королівської сім'ї.

Річ у тому, що поява Сассексів на публіці часто відбувається у моменти, пов'язані зі значними подіями для Вільяма і Кейт. Через це виникає певне відчуття конкуренції і думка, що Гаррі та Меган "намагаються перевершити" королівське подружжя.

Зараз настав час, коли Кейт Міддлтон дедалі гостріше відчуває, що дійшла до певної межі.

"Кейт відчуває, що досягла переломного моменту, коли мовчання більше не є варіантом. Довгий час вона свідомо намагалася не піддаватися напрузі та виступати в ролі заспокійливого чинника, але з її точки зору ситуація не заспокоюється — вона лише загострюється", — розповіло джерело у королівській родині.

Кейт Міддлтон "дійшла до межі" через ситуацію з Меган Маркл

Дружина принца Вільяма вважає, що кожен крок чи неоднозначна заява Меган спрямовані на те, аби спровокувати у неї відповідну реакцію. Через це Кейт стає дедалі важче ігнорувати дії Меган, а вплинути на ситуацію може лише принц Гаррі.

"Кейт твердо вірить, що якщо щось і зміниться, то це має статися з ініціативи Гаррі. На її думку, саме він має вплив, щоб поставити крапку і змінити динаміку відносин", — підкреслив інсайдер.

Варто зауважити, що раніше між Кейт Міддлтон та принцом Гаррі стосунки були дуже близькими. Видання Us Weekly у вересні 2025 року писало, що вони навіть могли бути разом ще близько 20 років тому.

