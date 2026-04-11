"Переломный момент": Кейт Миддлтон готовится "усмирить" Меган Маркл через принца Гарри

Инсайдеры сообщают, что Кейт Миддлтон готовится к "схватке" с принцем Гарри из-за все более громких публичных выступлений его жены Меган Маркл.

Принцесса Уэльская хочет, чтобы принц Гарри "привязал Меган на цепь", поскольку опасается, что их деятельность подрывает надежды на примирение в королевской семье. Об этом пишет медиа Radar Online.

С момента отказа от королевских обязанностей в 2020 году 41-летний Гарри и 44-летняя Маркл все еще участвуют в различных публичных мероприятиях, в частности примут участие в предстоящей поездке в Австралию. Несмотря на то, что эти выступления подаются как независимые инициативы, критикам они все больше напоминают официальные обязанности членов королевской семьи.

Дело в том, что появление Сассексов на публике часто происходит в моменты, связанные со значительными событиями для Уильяма и Кейт. Из-за этого возникает определенное ощущение конкуренции и мнение, что Гарри и Меган "пытаются превзойти" королевскую чету.

Сейчас настало время, когда Кейт Миддлтон все острее чувствует, что дошла до определенного предела.

"Кейт чувствует, что достигла переломного момента, когда молчание больше не является вариантом. Долгое время она сознательно пыталась не поддаваться напряжению и выступать в роли успокаивающего фактора, но с ее точки зрения ситуация не успокаивается — она лишь обостряется", — рассказал источник в королевской семье.

Кейт Миддлтон "дошла до предела" из-за ситуации с Меган Маркл

Жена принца Уильяма считает, что каждый шаг или неоднозначное заявление Меган направлены на то, чтобы спровоцировать у нее ответную реакцию. Поэтому Кейт становится все труднее игнорировать действия Меган, а повлиять на ситуацию может только принц Гарри.

"Кейт твердо верит, что если что-то и изменится, то это должно произойти по инициативе Гарри. По ее мнению, именно он имеет влияние, чтобы поставить точку и изменить динамику отношений", — подчеркнул инсайдер.

Стоит заметить, что ранее между Кейт Миддлтон и принцем Гарри отношения были очень близкими. Издание Us Weekly в сентябре 2025 года писало, что они даже могли быть вместе еще около 20 лет назад.

