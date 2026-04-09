Принц Гарри просил одну вещь у отца перед свадьбой с Камиллой

Прошел 21 год с тех пор, как король Чарльз и королева Камилла наконец официально поженились после многих лет своего романа.

Чарльз ранее был женат на принцессе Диане, и пара развелась лишь за год до ее трагической смерти в возрасте 36 лет в 1997 году. Камилла также была замужем ранее за своим первым мужем Эндрю Паркером-Боулзом, с которым у нее двое детей. Когда 9 апреля 2005 года наступил великий день для Чарльза и Камиллы, принцы Уильям и Гарри присутствовали, чтобы стать свидетелями бракосочетания своего отца, как и двое детей Камиллы, Том и Лора. Об этом пишет Mirror.

Просьба Гарри

Однако Гарри перед этим умолял отца не жениться на Камилле. В своих скандальных мемуарах "Запасной" герцог рассказывал, как они с Уильямом воспринимали Камиллу как такую, которая сыграла "ключевую роль в распаде брака наших родителей", но в то же время признавали, как она принесла счастье их отцу.

Он отмечает, что когда их спросили, они с Уильямом заверили своего отца, что примут Камиллу в семью. Тем не менее, Гарри добавил: "Единственное, что мы просили взамен, это чтобы он не женился на ней. Вам не нужно жениться повторно, умоляли мы. Свадьба вызовет споры. Это поднимет прессу. Это заставит всю страну, весь мир говорить о маме, сравнивать маму и Камиллу, а никто этого не хотел. Меньше всего Камилла".

Королева Камилла Фото: The Royal Family

Когда Гарри впервые встретил Камиллу подростком, их встреча, как сообщается, была неловкой и напряженной. Ему было всего 13 лет, и он очень скучал по матери.

В книге "Принц Уильям: Рожденный быть королем" инсайдер дворца рассказывает: "Я думаю, что отношения между ними всеми сейчас теплые, но, если честно, тогда не были. Я думаю, что им было трудно. Справедливости ради, Камилла никогда не пыталась быть мамой, но она была другой женщиной".

Король Чарльз и королева Камилла Фото: The Royal Family

Между тем в книге "Дворцовые документы" королевской писательницы и бывшего редактора Vanity Fair Тины Браун она утверждает, что Гарри "нервировал Камиллу".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Чарльз страдает от заболевания, которое заставляет его иногда спать отдельно от жены.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и король Чарльз подверглись травле протестующими.

Фокус также рассказывал, почему же отношения монаршей пары часто подвергаются критике, особенно от сторонников покойной принцессы Дианы.