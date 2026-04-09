Принц Гаррі просив одну річ у батька перед весіллям з Каміллою

Минув 21 рік з того часу, як король Чарльз і королева Камілла нарешті офіційно одружилися після багатьох років свого роману.

Чарльз раніше був одружений з принцесою Діаною, і пара розлучилася лише за рік до її трагічної смерті у віці 36 років у 1997 році. Камілла також була одружена раніше зі своїм першим чоловіком Ендрю Паркером-Боулзом, з яким у неї двоє дітей. Коли 9 квітня 2005 року настав великий день для Чарльза та Камілли, принци Вільям і Гаррі були присутні, щоб стати свідками одруження свого батька, як і двоє дітей Камілли, Том і Лора. Про це пише Mirror.

Прохання Гаррі

Однак Гаррі перед цим благав батька не одружуватися з Каміллою. У своїх скандальних мемуарах "Запасний" герцог розповідав, як вони з Вільямом сприймали Каміллу як таку, що відіграла "ключову роль у розпаді шлюбу наших батьків", але водночас визнавали, як вона принесла щастя їхньому батькові.

Він зазначає, що коли їх запитали, вони з Вільямом запевнили свого батька, що приймуть Каміллу в сім'ю. Тим не менш, Гаррі додав: "Єдине, що ми просили натомість, це щоб він не одружувався з нею. Вам не потрібно одружуватися повторно, благали ми. Весілля викличе суперечки. Це підбурить пресу. Це змусить всю країну, весь світ говорити про маму, порівнювати маму та Каміллу, а ніхто цього не хотів. Найменше Камілла".

Королева Камілла Фото: The Royal Family

Коли Гаррі вперше зустрів Каміллу підлітком, їхня зустріч, як повідомляється, була незручною та напруженою. Йому було лише 13 років, і він дуже сумував за матір'ю.

У книзі "Принц Вільям: Народжений бути королем" інсайдер палацу розповідає: "Я думаю, що стосунки між ними всіма зараз теплі, але, якщо чесно, тоді не були. Я думаю, що їм було важко. Справедливості заради, Камілла ніколи не намагалася бути мамою, але вона була іншою жінкою".

Король Чарльз та королева Камілла Фото: The Royal Family

Тим часом у книзі "Палацові документи" королівської письменниці та колишньої редакторки Vanity Fair Тіни Браун вона стверджує, що Гаррі "нервував Каміллу".

