21 рік шлюбу короля Чарльза та Камілли: що відомо про скандальний роман, зраду та "злиті" розмови

Історія кохання британського короля Чарльза і Камілли Паркер-Боулз — одна з найвідоміших і найскандальніших в історії. Після двох шлюбів та народження дітей від колишніх партнерів вони таки змогли бути разом, попри суспільний осуд.

Сьогодні, 9 квітня, пара відзначає чергову річницю офіційного шлюбу, який ті уклали у 2005 році. Фокус розповідає, чому ж стосунки монаршої пари часто зазнають критики, особливо від прихильників покійної принцеси Діани.

Початок історії

Син королеви Єлизавети, якому одразу з народження судилося стати в майбутньому монархом, познайомився з Каміллою Шенд у 1970-х. Між ними завʼязався короткий роман, але пара не змогла одружитися — частково через те, що тоді майбутня королева Камілла вже мала стосунки з Ендрю Паркером-Боулзом і не вважалася "підходящою" нареченою для сина самої Єлизавети ІІ.

У 1981 році тоді ще принц Чарльз одружився з Діаною Спенсер, але його почуття до Камілли не нікуди не зникли. Протягом багатьох років вони підтримували зв’язок, що не змогло залишитися в таємниці.

Король Чарльз та королева Камілла

Скандал з Camillagate

У 1993 році газети опублікували аудіозапис приватної телефонної розмови принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз 1989 року. У ній майбутнє подружжя прямо говорило про свої почуття, а розмова мала дуже відвертий і навіть незграбний характер (чоловік казав, що "хотів би стати тампончиком", щоб завжди бути поруч з Каміллою).

Ситуація викликала шок серед британців, адже тоді син королеви Єлизавети ІІ ще був одружений з принцесою Діаною, яка народила від нього двох спадкоємців — принців Вільяма та Гаррі. Це сильно підірвало репутацію Чарльза, а громадськість була переважно на боці офіційної дружини.

Король Чарльз та королева Камілла

Що було далі

У 1996 році принцеса Діана і принц Чарльз офіційно розлучилися після років страждань у шлюбі. А після трагічної загибелі Діани у ДТП у 1997 році майбутній король почав не ховати свої стосунки з Каміллою. Лише у 2005 році пара офіційно одружилася, адже одного дня Чарльзу судилося стати королем, тому питання одруження хвилювало його маму.

З часом думка британців і не тільки стала прихильнішою до дружини короля. А після сходження монарха на трон у 2023 році вона офіційно стала королевою Каміллою, хоча перед тим були суперечки, чи дадуть жінці цей титул чи вона буде королевою-консортом.

Британська королівська родина

