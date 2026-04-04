Хотів вивезти навіть штори: дві забаганки колишнього принца Ендрю довели короля Чарльза "до межі"

77-річний король Чарльз обіцяв своєму брату забезпечити йому "належне утримання", але вимоги колишнього принца Ендрю під час переїзду довели монарха "до межі".

Ендрю висунув низку вимог щодо свого побуту у новому маєтку Wood Farm, де зараз мешкає, і вони стосувалися навіть штор та предметів мистецтва. Про це пише Radar Online.

Переїзд колишнього принца з Royal Lodge у набагато менший маєток став наслідком багатомісячних суперечок, пов'язаних зі скандальним мільярдером Джеффрі Епштейном та його зв'язками з Ендрю. Іншим наслідком стало затримання та допитування принца поліцією.

Попри численні скандальні ситуації з братом, король Чарльз до переїзду був готовий подбати про нього. Однак напруга між ними зросла, коли Ендрю заговорив про свої забаганки, що неабияк розлютило монарха.

"Головним джерелом напруги стало наполягання на тому, щоб певні предмети — особливо штори та ретельно підібрані твори мистецтва — були перевезені та пристосовані до нової нерухомості", — розповіло журналістам джерело, знайоме з ситуацією.

Ендрю розлютив короля своїми забаганками щодо переїзду

Реалізація цих та інших забаганок Ендрю вимагали додаткових зусиль, витрат, логістичних труднощів та затримок, яких спочатку не передбачалося. Король же очікував, що переїзд буде простим і швидким.

Чого зажадав колишній принц

Серед однієї з головних вимог Ендрю було перевезення та перешиття штор із Royal Lodge до Marsh Farm. Це вимагало додаткових модифікацій, а відповідно — грошей.

Наступною вимогою Ендрю стало перевезення творів мистецтва з королівського маєтку до його нової оселі. Його не зупинив навіть той факт, що деякі з них були завеликими для будинку. Цим займалася преміальна компанія з перевезень Gander and White.

"З боку короля зростає відчуття розчарування, оскільки він чітко дав зрозуміти, що витрати мають бути під контролем", — зазначило джерело.

Ситуація, яка склалася, виглядає, наче Ендрю просто намагається відтворити у новій оселі інтер'єр Royal Lodge, що уповільнює та ускладнює процес.

Нагадаємо, 27 березня портал Radar Online повідомив, що король Чарльз може змусити Ендрю свідчити у справі Епштейна.

У Sky News розповідали, що колишнього принца Ендрю хочуть "вигнати" з черги на королівський престол.