Хотел вывезти даже шторы: две прихоти бывшего принца Эндрю довели короля Чарльза "до предела"

77-летний король Чарльз обещал своему брату обеспечить ему "надлежащее содержание", но требования бывшего принца Эндрю во время переезда довели монарха "до предела".

Эндрю выдвинул ряд требований относительно своего быта в новом поместье Wood Farm, где сейчас живет, и они касались даже штор и предметов искусства. Об этом пишет Radar Online.

Переезд бывшего принца из Royal Lodge в гораздо меньшее поместье стал следствием многомесячных споров, связанных со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном и его связями с Эндрю. Другим следствием стало задержание и допрос принца полицией.

Несмотря на многочисленные скандальные ситуации с братом, король Чарльз до переезда был готов позаботиться о нем. Однако напряжение между ними возросло, когда Эндрю заговорил о своих прихотях, что изрядно разозлило монарха.

"Главным источником напряжения стало настаивание на том, чтобы определенные предметы — особенно шторы и тщательно подобранные произведения искусства — были перевезены и приспособлены к новой недвижимости", — рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Эндрю разозлил короля своими прихотями по поводу переезда

Реализация этих и других прихотей Эндрю требовали дополнительных усилий, затрат, логистических трудностей и задержек, которых изначально не предполагалось. Король же ожидал, что переезд будет простым и быстрым.

Чего потребовал бывший принц

Среди одного из главных требований Эндрю была перевозка и перешивка штор из Royal Lodge в Marsh Farm. Это требовало дополнительных модификаций, а соответственно — денег.

Следующим требованием Эндрю стала перевозка произведений искусства из королевского поместья в его новый дом. Его не остановил даже тот факт, что некоторые из них были слишком большими для дома. Этим занималась премиальная компания по перевозкам Gander and White.

"Со стороны короля растет чувство разочарования, поскольку он четко дал понять, что расходы должны быть под контролем", — отметил источник.

Ситуация, которая сложилась, выглядит, как будто Эндрю просто пытается воссоздать в новом доме интерьер Royal Lodge, что замедляет и усложняет процесс.

