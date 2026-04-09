21 год браку короля Чарльза и Камиллы: что известно о скандальном романе, измене и "слитых" разговорах

История любви британского короля Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз — одна из самых известных и скандальных в истории. После двух браков и рождения детей от бывших партнеров они таки смогли быть вместе, несмотря на общественное осуждение.

Сегодня, 9 апреля, пара отмечает очередную годовщину официального брака, который те заключили в 2005 году. Фокус рассказывает, почему же отношения монаршей пары часто подвергаются критике, особенно от сторонников покойной принцессы Дианы.

Начало истории

Сын королевы Елизаветы, которому сразу с рождения суждено было стать в будущем монархом, познакомился с Камиллой Шенд в 1970-х. Между ними завязался короткий роман, но пара не смогла пожениться — отчасти из-за того, что тогда будущая королева Камилла уже имела отношения с Эндрю Паркером-Боулзом и не считалась "подходящей" невестой для сына самой Елизаветы II.

В 1981 году тогда еще принц Чарльз женился на Диане Спенсер, но его чувства к Камилле не никуда не исчезли. На протяжении многих лет они поддерживали связь, что не смогло остаться в тайне.

Відео дня

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Скриншот

Скандал с Camillagate

В 1993 году газеты опубликовали аудиозапись частного телефонного разговора принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз 1989 года. В ней будущие супруги прямо говорили о своих чувствах, а разговор носил очень откровенный и даже неуклюжий характер (мужчина говорил, что "хотел бы стать тампончиком", чтобы всегда быть рядом с Камиллой).

Ситуация вызвала шок среди британцев, ведь тогда сын королевы Елизаветы II еще был женат на принцессе Диане, которая родила от него двух наследников — принцев Уильяма и Гарри. Это сильно подорвало репутацию Чарльза, а общественность была преимущественно на стороне официальной жены.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: The Royal Family

Что было дальше

В 1996 году принцесса Диана и принц Чарльз официально развелись после лет страданий в браке. А после трагической гибели Дианы в ДТП в 1997 году будущий король начал не скрывать свои отношения с Камиллой. Только в 2005 году пара официально поженилась, ведь однажды Чарльзу суждено было стать королем, поэтому вопрос женитьбы волновал его маму.

Со временем мнение британцев и не только стало более благосклонным к жене короля. А после восшествия монарха на трон в 2023 году она официально стала королевой Камиллой, хотя перед тем были споры, дадут ли женщине этот титул или она будет королевой-консортом.

Британская королевская семья Фото: The Royal Family

