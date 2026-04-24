"Благодарен герцогу за визит": принц Гарри посетил Бучу и почтил память жертв войны (фото)

Принц Гарри совершил визит в Бучу Киевской области, где почтил память жертв российской оккупации. В частности, герцог Сассекский посетил места массовых захоронений и ознакомился со свидетельствами военных преступлений РФ.

Как написал на своей странице в Facebook городской голова Бучи Анатолий Федорук 24 апреля, в город приехал Принц Гарри. Во время визита он возложил цветы к мемориалу, расположенному возле храма Святого Андрея Первозванного, где в 2022 году было обнаружено массовое захоронение мирных жителей, убитых во время российской оккупации.

Принц Гарри совершил визит в Бучу Киевской области, где почтил память жертв российской оккупации. Фото: Facebook Принц Гарри совершил визит в Бучу Киевской области, где почтил память жертв российской оккупации. Фото: Facebook

Также герцог пообщался с настоятелем храма и осмотрел фотодокументы, фиксирующие последствия военных преступлений российских войск в Буче. По словам Федорука, этот визит стал важным проявлением международной поддержки и солидарности с Украиной.

"Вероятность встретить Принца Гарри в Буче мала, но никогда не равна нулю! Благодарен герцогу Сассекскому за визит, за внимание к Буче и нашей трагедии, за человечность и поддержку Украины. Свет всегда на стороне правды, и сегодня он вместе с нами", — отметил городской голова.

Відео дня

Напомним, что накануне во время неанонсированного визита в Украину принц Гарри выступил на Киевском форуме по безопасности и призвал мир не игнорировать войну в Украине. В своей речи он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия, поскольку, по его мнению, этот конфликт не имеет победителей. Также герцог адресовал послание американскому руководству, в частности Дональду Трампу, и подчеркнул важную роль США в обеспечении безопасности и соблюдении международных обязательств. Кроме этого, он встретился с украинскими военными и ранеными защитниками.

До этого Фокус писал, что 23 апреля Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В комментарии журналистам он рассказал, что хотел "напомнить людям дома и по всему миру, с чем столкнулась Украина, и поддержать людей и партнеров, которые ежедневно, ежеминутно выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях".

Также принц Гарри обращался к украинцам в годовщину полномасштабной войны и поделился впечатлениями от своих поездок в Украину. Он поддержал украинцев и подчеркнул, что они не остались одни и мир рядом с ними.