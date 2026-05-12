Принц Гарри и Меган Маркл всем семейством отгуляли день рождения Арчи

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл с семейством поехала в Диснейленд | Фото: Instagram

Меган Маркл поделилась трогательными кадрами с семейного праздника. Принцу Арчи исполнилось семь лет, и отпраздновала семья это по-особенному: с аттракционами, сказочными принцессами и бабушкой рядом.

6 мая Арчи Маунтбеттен-Виндзор, сын Меган Маркл и принца Гарри, отпраздновал день рождения — ему исполнилось 7 лет, а уже через несколько дней вся семья отправилась в Диснейленд в Анахайме, пожалуй, лучшее место на земле, чтобы продолжить празднование. Соответствующие кадры появились в Instagram.

К компании присоединилась и мама Меган — Дория Регланд. Источник, близкий к семье, рассказал изданию People, что в этот день дети с радостью носились между аттракционами, а сам визит стал для Меган еще и продолжением Дня матери — она провела его вместе со своей матерью.

Среди снимков — маленькая Лилибет, которая обнимает Золушку и встречается с принцессой Авророй из "Спящей красавицы". Меган добавила забавное видео: Микки Маус от души обнимает Дорию, пока Меган и дочь наблюдают со стороны с улыбками.

Принц Гарри и Меган Маркл в Диснейленде празднуют
Принц Гарри и Меган Маркл в Диснейленде
Это уже не первый раз, когда семья выбирает Диснейленд для празднования — в прошлом году Гарри и Меган так же привезли детей в волшебное королевство на день рождения Арчи.

К поездке Меган опубликовала особые архивные фото — Гарри с новорожденным сыном на руках и снимок, где Арчи позирует рядом с младшей сестрой Лилибет. "7 лет спустя... с днем рождения нашего милого мальчика", — написала она под публикацией.

