Жінка після виїзду в Канаду розказала правду про своє весілля: його обговорювала вся Україна

Українка Анна перебралася з України в Канаду, де живе разом з родиною. Тепер вона активно розвиває свій блог, де розповідає про побут, пологи, виховання дітей, а також ділиться особистими історіями.

Анна свого часу брала участь у зйомках популярної в Україні телевізійної програми "4 весілля", де учасниці організовують церемонію та змагається, в кого святкування було найкращим. За її словами, фінальна версія шоу насправді значно відрізняється від реальності. Що було не так, – читайте далі в ексклюзивному матеріалі Фокусу.

Анна зі своїм чоловіком живуть у Канаді Фото: YouTube

Жінка каже, що всіх учасників змушують підписати договір про нерозголошення з "кругленькою" сумою штрафу. Однак відтоді минуло вісім років, тож вона наважилася на публічну сповідь. Зокрема, вона показала фрагмент візитівки, де її начебто змусили сказати фразу: "Я знаю, що найкраща дієта – це кохання".

Відео дня

"Режисер наполягав, щоб я це сказала. Пам’ятаю, як я сиділа в машині і плакала через те, що я не хочу говорити ці слова", – розповідає Анна зі сльозами на очах.

Подробиці зйомок

Далі вона показала кадр, де збирає з пазлів свиню. Мовляв, творча команда спеціально купила іграшку, щоб зняти сюжет. Окрім того, зйомки проходили не в неї вдома, а в орендованій квартирі.

Анна пригадала свої зйомки в шоу "4 весілля" Фото: YouTube

"Всі образи дівчат – сукні та макіяж – обиралися не нами. Режисери були дуже наполегливими, коли хотіли щось від нас почути. Зйомки були дуже довгі, починалися десь о 6 ранку.

Історія прикраси

Жінка зізналась, що в ефірі прозвучало, що на ній буде одна з найдревніших та найкоштовніших прикрас, успадкованих від родини чоловіка, але виявилось, що учасниця купувала її сама.

Анна зазначила, що переможцям обіцяли романтичну подорож, але цього начебто не було. Натомість був грошовий приз – 60 тисяч гривень, хоча після сплати податків лишилося 42 тисячі гривень.

У коментарях почалось обговорення почутого. Глядачка, яку звуть Дана, зазначила, що подорож таки була: "Я була гостею у подружки на весіллі під час зйомок. Воно виграли і дійсно летіли в Туреччину на 2 тижні". На це авторка відповіла, що це було до 2018 року.

Що пишуть інші люди?

"Я теж знімалась у цій передачі у 2014, але у нас було дещо по-іншому, то напевно, залежить від знімальної групи та режисера. Ми самі обирали зачіску та макіяж, я не говорила те, що не хотіла і мені загалом сподобалось", – розповіла інша учасниця обговорення. "Ого! Мені досвід також сподобався, але не сподобалось те, що багато чого перекрутили та тиснули на нас. Класно, що ви могли обирати образи, у нас цієї можливості не було", – додала Анна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Учасниця відомого в Україні шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці. Жінка не приховувала своїх емоцій на камеру й відверто розповіла про пережите.

Чоловік, якого звуть Роман, після еміграції назвав найкращу, на його думку, країну для спокійного та розміреного життя. Попри досить холодний клімат, там високі соціальні стандарти, чудова інфраструктура та високі заробітні плати.

А от Оксана Ващенко після початку повномасштабного вторгенення живе та працює в Італії. Українка завела свій блог у соціальних мережах, де розповідає про стосунки, адаптацію та пошук нових можливостей. Своїм досвідом жінка поділилась у розмові із Фокусом.