"Дають все": біженець назвав найкращу в світі країну для українців (фото)

Чоловік, якого звуть Роман, після еміграції назвав найкращу, на його думку, країну для спокійного та розміреного життя. Попри досить холодний клімат, там високі соціальні стандарти, чудова інфраструктура та високі заробітні плати.

Роман живе у Швеції уже два з половиною роки. За цей час на його шляху не трапилося жодної людини, якій би не сподобалося там жити. Чому емігранти обирають саме цю скандинавську країну, – читайте у матеріалі Фокусу.

За словами чоловіка, є українці, які вимушено опинилися у Швеції. Їм там нелегко й хочеться повернутися додому. Зокрема, він зауважив, що в цій країні досить складно вести бізнес через низку об’єктивних факторів.

Найкраща країна для життя

"Це одна з найкращих країн для життя, якщо не враховувати клімат, на який люди скаржаться, але і на нього немає що нарікати, бо він дуже-дуже схожий до українського", – розповідає Роман у своєму відео, опублікованому на сторінці в TikTok (@roma.ne.vdoma).

Він каже, що побутує стереотип, що для переїзду в Швецію потрібно мати чималий бюджет на перший час, але це не так, за його словами. Достатньо заплатити лише за дорогу.

"При великому бажанні сюди можна дістатися за доларів 100. Можливо, і дешевше. Автобусом до Польщі, а звідти – з Варшави до Мальмо є квитки вартість 150 крон, тобто десь 700 грн. Це літак. Уявляєте? І все", – додає він.

Приймають всіх

Роман стверджує, що навіть якщо в українців немає ані копійки, то їм дадуть всю необхідну допомогу на перший час. "Дають все. Приютять, дадуть поїсти, дадуть кімнату. Будеш вчитися. В цей час держава буде про тебе дбати. Повір, голодним не будеш і матимеш дах над головою", – додав чоловік.

За його словами, багато переваг є для дітей – безплатне навчання, багато медичних послуг, розваг тощо. Хоча в коментарях йому заперечили. Мовляв, дитячі садочки там платні.

"Країна, де є все. Навіть, я би сказав, забагато", – резюмував Роман, який у Швеції працює прибиральником на кладовищі.

