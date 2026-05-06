"Дают все": беженец назвал лучшую в мире страну для украинцев (фото)

Мужчина, которого зовут Роман, после эмиграции назвал лучшую, по его мнению, страну для спокойной и размеренной жизни. Несмотря на достаточно холодный климат, там высокие социальные стандарты, прекрасная инфраструктура и высокие заработные платы.

Роман живет в Швеции уже два с половиной года. За это время на его пути не встретилось ни одного человека, которому бы не понравилось там жить. Почему эмигранты выбирают именно эту скандинавскую страну, — читайте в материале Фокуса.

Роман рассказал об условиях жизни в Швеции

По словам мужчины, есть украинцы, которые вынужденно оказались в Швеции. Им там нелегко и хочется вернуться домой. В частности, он отметил, что в этой стране достаточно сложно вести бизнес из-за ряда объективных факторов.

Лучшая страна для жизни

"Это одна из лучших стран для жизни, если не учитывать климат, на который люди жалуются, но и на него не на что жаловаться, потому что он очень-очень похож на украинский", — рассказывает Роман в своем видео, опубликованном на странице в TikTok (@roma.ne.vdoma).

Он говорит, что бытует стереотип, что для переезда в Швецию нужно иметь немалый бюджет на первое время, но это не так, по его словам. Достаточно заплатить только за дорогу.

"При большом желании сюда можно добраться за долларов 100. Возможно, и дешевле. Автобусом в Польшу, а оттуда — из Варшавы в Мальмо есть билеты стоимость 150 крон, то есть где-то 700 грн. Это самолет. Представляете? И все", — добавляет он.

Принимают всех

Роман утверждает, что даже если у украинцев нет ни копейки, то им дадут всю необходимую помощь на первое время. "Дают все. Приютят, дадут поесть, дадут комнату. Будешь учиться. В это время государство будет о тебе заботиться. Поверь, голодным не будешь и будешь иметь крышу над головой", — добавил мужчина.

По его словам, много преимуществ есть для детей — бесплатное обучение, много медицинских услуг, развлечений и тому подобное. Хотя в комментариях ему возразили. Мол, детские сады там платные.

Комментарии пользователей сети

"Страна, где есть все. Даже, я бы сказал, слишком много", — резюмировал Роман, который в Швеции работает уборщиком на кладбище.

