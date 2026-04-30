"Сразу в штурмовые войска": украинец рассказал о срочном побеге из Польши

Мужчина, который выехал из Украины в Польшу, решил двигаться дальше. По его словам, в соседней стране стало опасно из-за риска депортации за малейшие проступки.

Украинец заявил, что срочно пакует чемоданы, чтобы не пополнить штурмовые войска в Украине. Мол, в Польше меняется отношение к мужчинам-беженцам. За малейшее нарушение правил тамошние правоохранители могут привлечь к ответственности, проверив документы, в частности легальность пребывания в этой стране. Больше о его опыте — в публикации Фокуса.

"Реально опасно. Если вы сидите и думаете, что вас это не заденет, то ошибаетесь. Сегодня уже три человека поехали на границу. Знаете что? Окурок бросил на остановке. Подошел полицейский — просто проверка документов. Как оказалось, он нелегально там находился, не успел обновить документы... Вот вам и ситуация. Конечно, сразу в штурмовые войска", — рассказывает беженец в TikTok (@migrant.how).

В следующих видео он признался, что переехал в Испанию, где сразу пошел в полицию, чтобы получить защиту. Там вроде бы принимают абсолютно всех, кто просит помощи.

"В Польше очень опасно стало, правда. Едва ноги вынесли", — говорит он.

