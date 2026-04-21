Украинка рассказала, что у нее под окнами в Испании живут бездомные: "Грабят, бьют авто" (видео)

Украинский блогер Полина Фаустова поделилась в соцсетях собственными наблюдениями относительно ситуации с бездомными в районе, где она проживает в Испании.

По словам девушки (Instagram: @mrs.faustova), еще чуть больше года назад, когда она заселялась в новостройку, бездомных в районе почти не было — они были распределены по городу. Однако со временем их количество начало стремительно расти, и сейчас они фактически поселились прямо под окнами жилых домов. Фокус рассказывает подробнее эту историю.

Бездомные в Испании

Фаустова отмечает, что часть людей без постоянного места жительства ведет себя агрессивно. Она вспоминает инцидент в большом парке Турия в Валенсии, где один из бездомных напал на испанку. После этого, по ее словам, их начали массово выселять из парка — и значительная часть переместилась в жилые районы.

Жители новостройки неоднократно пытались повлиять на ситуацию: писали обращения и вызывали полицию. Однако, по словам блогера, реакция правоохранителей их разочаровывает. Полиция, как утверждает она, во время выездов больше интересуется состоянием самих бездомных, чем безопасностью жителей района.

"Среди них есть адекватные и нормальные, но есть те, кто грабит, разбивает стекла машин. Люди показывают видео, где видно, как разбивают стекла, но никакой реакции нет", — рассказывает Фаустова.

Она также добавляет, что городские власти даже организует для бездомных мобильные душевые.

Несмотря на это, блогерша отмечает, что уже смирилась с ситуацией. По ее словам, район ей нравится, и переезжать она не планирует, даже учитывая такой существенный минус.

