"Отбрасывает в 90-е": украинка рассказала, что ее бесит в Испании (видео)

Иногда жизнь в современной Европе выглядит не такой уж и современной. Украинка в Испании показала, как бюрократия может вернуть тебя на десятки лет назад.

Пользовательница _mariellemari опубликовала видео в Instagram, в котором эмоционально рассказала о своем опыте взаимодействия с испанскими госучреждениями. По ее словам, даже базовые услуги здесь до сих пор трудно получить онлайн. Фокус рассказывает об этом подробнее в материале.

Бюрократия в Испании

Девушка жалуется, что вместо цифровых сервисов приходится проходить сложный офлайн-квест: сначала записаться на прием, потом прийти и получить еще один талон, а после этого — снова ждать в новой очереди. Она признается, что сначала это вызывает раздражение, но со временем наступает полное принятие ситуации.

Продажа кассет

Отдельно блогера удивила еще одна деталь испанской реальности — большое количество кассет в продаже. Она шутит, что не понимает, кто их покупает и где все эти люди.

В итоге девушка описывает Испанию как страну, где ты будто живешь в 2026 году, но периодически "откатываешься" в прошлое — как в технологиях, так и в повседневном опыте.

"Испания — это когда ты живешь в 2026, но иногда тебя резко отбрасывает куда-то в 90-е", — сказала блогерша.

