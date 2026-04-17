"Стало только хуже": украинец рассказал, почему бежал из Польши (фото)

Украинец по имени Александр переехал из Испании в Польшу и очень сильно пожалел о своем решении. Парень решил кардинально менять обстоятельства вокруг.

Своей историей он поделился в TikTok (oleksandr_nazarovv).

Украинец переехал из Испании в Польшу

Александр говорит, что его семья осталась в Испании. И это лишь одна из проблем.

"Мой самый большой про**б это переезд из Испании в Польшу. Да, я реально переехал из Испании в Польшу и пожалел. В Польшу ехал с мыслью, что будет лучше, буду больше зарабатывать, что жизнь станет интереснее, а по факту стало только хуже", — признается автор видео.

Александр приехал и был полностью занят работой — днем "руками", а вечером в телефоне.

"И так каждый день по кругу. Из-за расстояния начались проблемы в отношениях. Постоянное напряжение, одиночество, внутренняя пустота. Признаюсь честно, был момент, когда я сдался. Алкоголя было больше, чем нужно, но быстро понял, что это путь в никуда и я остановился. Плюс, постоянное давление извне. В магазине слышат акцент — фыркают. В соцсетях видео, как кого-то избили, кому-то машину разбили. Короче, постоянное ощущение напряжения", — рассказал украинец.

Украинец переехал из Испании в Польшу Фото: Скриншот TikTok

В Польше Александру не понравилось Фото: Скриншот TikTok

После размышлений о своей жизни Олекандр таки вернулся в Испанию.

"Каждый ищет свое место и мое место здесь. Трудно было начинать снова с нуля, но я решился", — говорит он.

Александр вернулся в Испанию Фото: Скриншот TikTok

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

"Мужик, я так же тупанул ..... 12 лет прожил в Испании, учился в институте, работал, имел возможность получить гражданство и с того всего, переехал в Америку".

"Испания топ, живу в Украине, но в Испании бываю часто, люди там просто невероятные, Польша это дно, там только давай давай и все. Я даже дочь устроил в Испании, ребенок живет без стресса и паники. Поверьте, не в деньгах счастье, знаю миллионеров, но они живут намного хуже, чем простые люди".

"В Испании также есть свои нюансы".

