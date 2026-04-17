"Стало только хуже": украинец рассказал, почему бежал из Польши (фото)
Украинец по имени Александр переехал из Испании в Польшу и очень сильно пожалел о своем решении. Парень решил кардинально менять обстоятельства вокруг.
Своей историей он поделился в TikTok (oleksandr_nazarovv).
Украинец переехал из Испании в Польшу
Александр говорит, что его семья осталась в Испании. И это лишь одна из проблем.
"Мой самый большой про**б это переезд из Испании в Польшу. Да, я реально переехал из Испании в Польшу и пожалел. В Польшу ехал с мыслью, что будет лучше, буду больше зарабатывать, что жизнь станет интереснее, а по факту стало только хуже", — признается автор видео.
Александр приехал и был полностью занят работой — днем "руками", а вечером в телефоне.
"И так каждый день по кругу. Из-за расстояния начались проблемы в отношениях. Постоянное напряжение, одиночество, внутренняя пустота. Признаюсь честно, был момент, когда я сдался. Алкоголя было больше, чем нужно, но быстро понял, что это путь в никуда и я остановился. Плюс, постоянное давление извне. В магазине слышат акцент — фыркают. В соцсетях видео, как кого-то избили, кому-то машину разбили. Короче, постоянное ощущение напряжения", — рассказал украинец.
После размышлений о своей жизни Олекандр таки вернулся в Испанию.
"Каждый ищет свое место и мое место здесь. Трудно было начинать снова с нуля, но я решился", — говорит он.
Реакция сети
В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:
- "Мужик, я так же тупанул ..... 12 лет прожил в Испании, учился в институте, работал, имел возможность получить гражданство и с того всего, переехал в Америку".
- "Испания топ, живу в Украине, но в Испании бываю часто, люди там просто невероятные, Польша это дно, там только давай давай и все. Я даже дочь устроил в Испании, ребенок живет без стресса и паники. Поверьте, не в деньгах счастье, знаю миллионеров, но они живут намного хуже, чем простые люди".
- "В Испании также есть свои нюансы".
