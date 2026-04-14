"Ты просто в шоке": украинка рассказала правду о жизни в Испании (фото)

Тернополянка по имени Анна живет в Мадриде. Она рассказала, что больше всего шокирует украинцев в Испании в самом начале.

Своими мыслями Анна поделилась в Instagram (vitrenko.anna). Девушка признается, что практически ко всему можно привыкнуть со временем.

Что шокирует украинцев в Испании

"Всегда есть что-то что нас шокирует. И Испания не исключение, потому что здесь есть много непонятных и шокирующих факторов для украинцев", — написала Анна.

Первой девушка называет медлительность.

"Здесь никто никуда не спешит. И когда ты только приезжаешь из Украины, где все куда-то бегут, сначала это очень сильно выбивает из колеи. Но ты привыкаешь к этому темпу и также начинаешь так делать", — отметила автор видео.

Второе, по мнению Анны, это сиеста и странный график работы.

Відео дня

"Мы привыкли к тому, что в Украине все работает с самого утра до позднего вечера. В Испании же наоборот: очень часто многие заведения и учреждения закрываются днем, и ты не можешь ни поесть, ничего себе купить, ни решить какие-то свои дела. К этому нужно просто привыкнуть и подстроить свой график. Потому что по-другому никак не может быть", — добавила украинка.

Третье — легкая беззаботность.

Украинка живет в Испании Фото: Instagram

Люди в Испании

"Испанцы гораздо проще относятся ко многим вещам. Иногда, когда это очень важно для тебя, это дико раздражает. И ты просто в шоке, почему они так к этому относятся. Но им так проще. Они за это не переживают. И, видимо, поэтому их жизнь намного проще", — считает тернополянка.

Следующее — люди.

"Они очень громкие и очень эмоциональные. Для нас, украинцев, которые являются очень такими закрытыми, в начале это очень необычно и вызывает легкий шок. Но со временем ты к этому привыкаешь", — добавила автор видео.

Девушка перебралась из Тернополя в Мадрид Фото: Instagram

