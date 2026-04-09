"Очень сильно бесит": украинка рассказала правду о жизни в Испании (фото)

Украинка по имени Анна переехала из Тернополя в Мадрид. С одной чертой местных она все никак не может смириться.

Девушка призналась, что никогда не сможет понять, почему испанцы резко останавливаются в непривычных местах. Своими мыслями Анна поделилась в Instagram (vitrenko.anna).

"Все молчат, а я скажу. Версия украинки в Испании. И сегодня я хочу поговорить с вами об одной черте испанцев, которая очень сильно меня бесит. Возможно, это лично моя проблема. А возможно, и общенациональная", — начала автор видео.

По словам девушки, испанцы часто сходят с эскалатора и сразу останавливаются, чтобы подумать, куда дальше идти.

"Люди сзади едут на эскалаторе. Они не могут ждать, пока ты подумаешь. Их подпирает эскалатор. И я столько раз видела такие ситуации. И я не понимаю, почему люди постоянно это делают", — признается Анна.

Или на входе в поезд они останавливаются, в проходах магазинов, где сильно мешают другим.

"И я вам скажу, что это единственное, с чем я никогда не смогу смириться. Потому что меня очень сильно бесят такие люди. Имейте уважение к другим людям и никогда так не делайте", — резюмировала Анна.

Украинка живет в Мадриде Фото: Instagram

В комментариях добавили, что людей также раздражает бюрократия и лица, которые даже не пытаются помочь.

